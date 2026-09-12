برلماني : مشاركة الرئيس السيسي بقمة البريكس يخدم مصالح الدولة والمواطنين

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع دول البريكس بالهند، تعكس المكانة الكبيرة التي باتت تتمتع بها مصر على الساحة الدولية، في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز حضور الدولة المصرية في مختلف المحافل والتجمعات الدولية المؤثرة.

وأضاف أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الدول الأعضاء، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها أزمات الغذاء والطاقة والمياه، لافتا إلى أن التعاون بين دول البريكس يمكن أن يحقق مكاسب مهمة لمصر في ملفات الأمن الغذائي والزراعي وإدارة الموارد المائية.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستفادة من خبرات دول التجمع في مجالات التكنولوجيا الزراعية والري الحديث وتحسين الإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال النائب جمال أبو الفتوح، إن الحضور المصري الفاعل داخل البريكس يعزز قدرة القاهرة على بناء شراكات دولية متوازنة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين.