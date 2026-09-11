مجلس أمناء القومي للترجمة في تشكيله الجديد.. قامات ثقافية ووطنية تفتح آفاقًا جديدة لمسيرة المركز

في خطوة تعكس ما يحظى به المركز القومي للترجمة من مكانة في المشهد الثقافي المصري، و أهمية دوره في دعم حركة الترجمة والنشر وإتاحة المعرفة، أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2026، بالتشكيل الجديد لمجلس أمناء المركز القومي للترجمة و لمدة عامين، برئاسة أ. د. عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي و البحث العلمي و القائم بعمل وزير الثقافة.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس نخبة من السادة الوزراء و القامات الثقافية والفكرية والمتخصصين في مجالات الثقافة والترجمة والنشر، في تشكيل يجمع بين الخبرة المؤسسية والتنوع المعرفي، بما يدعم مسيرة المركز ويعزز قدرته على مواصلة أداء رسالته الثقافية.

ويضم المجلس، بصفتهم الرسمية، كلًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أو من ينوب عنه، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من ينوب عنه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوب عنه، ووزير الدولة للإعلام أو من ينوب عنه، ورئيس اتحاد الناشرين، ومدير المركز.

كما يضم المجلس، بصفتهم الشخصية، الأستاذ الدكتور حسين حمودة محمد، والسيد عبد الرحيم كمال لبيب، والسيد محمد صلاح الدين البيومي، والسيد أسامة السيد سرايا، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، والأستاذ الدكتور هشام محمود عزمي، والأستاذة الدكتورة كاميليا صبحي عبد النور، والأستاذة الدكتورة كرمة محمد سامي.

ويأتي هذا التشكيل الجديد لمجلس الأمناء، الذي يضطلع بدوره منذ إنشاء المركز القومي للترجمة، في رسم استراتيجية العمل و متابعة خطط تنفيذها ليواصل إسناد رسالة المركز ورؤيته في بناء جسور المعرفة بين الثقافات، وتعزيز حضور الترجمة بوصفها أداة أساسية للحوار والتواصل والانفتاح على العالم.

ويتقدم المركز القومي للترجمة بخالص التهنئة لأعضاء مجلس الأمناء في تشكيله الجديد، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهامهم، ومُرحبًا بما تمثله خبراتهم المتنوعة من إضافة ثرية لمسيرة المركز ودوره في إثراء حركة الترجمة والثقافة في مصر.