قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عز: العيش بقى أصغر وشعبة المخابز بتقترح يتباع بالكيلو
الرئيس السيسي خلال لقاء بوتين: توافق مصري روسي على أهمية تحقيق الاستقرار في ظل الأزمات الراهنة
«ما حدش يبيع».. شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين
مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان عاما
بوتين: ريكس منصة جديدة للنمو العالمي.. والعالم المعاصر يمر بتحولات عميقة
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا مستمراً
انتي نمبر كام؟.. شيري عادل ترد على سؤال حير كثيرين
هتجرب حظها تاني؟.. شيري عادل تكشف حقيقة استعدادها للزواج: «لسه ما اتعقَّدتش»
كولونيل أمريكي: إسرائيل قد لا تستمر كدولة في المنطقة على المدى البعيد
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026/2027.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام الرسمي
الرئيس السيسي: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار
دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 هــ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 12 سبتمبر 2026، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 35درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 25 درجة، فى حين تسجل السواحل الشمالية الغربية 31 درجة للعظمى و24 للصغرى.

الطقس مائل للحرارة، رطب فى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويميل للحرارة والرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

حذرت خرائط الطقس غدا من تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة 8 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشددة على ضرورة توخى الحذر وتشغيل الكشافات الأمامية للسيارات أثناء القيادة وترك مسافات آمنة بين السيارات حرصا على سلامة المارة والركاب.


وبحسب توقعات الهيئة، تتراوح نسب الرطوبة العظمى ليلًا بين 85 و95% على السواحل الشمالية، وبين 50 و85% على القاهرة والوجه البحرى، بينما تنخفض على شمال وجنوب الصعيد.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الاستعدادات الكافية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

انتهاء الموجة الحارة وتحسن تدريجي في درجات الحرارة
 

بدأت الموجة الحارة في الانخفاض بشكل طفيف خلال فترات النهار، بينما أصبح الانخفاض أكثر وضوحًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، نتيجة التأثر بكتل هوائية أكثر اعتدالًا وأقل حرارة، إلى جانب امتداد مرتفع العروض الوسطى والكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا، والتي تمر عبر البحر المتوسط.

 وأوضحت الهيئة أن الرطوبة ما زالت موجودة، خاصة خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، لذلك تظل درجات الحرارة حول المعدلات الصيفية المعتادة أو أعلى منها بنحو درجة مئوية.

الهئية العامة للارصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

خالد جلال

قبل مواجهة الزمالك.. خالد جلال مديرًا فنيًا لـ غزل المحلة

غانا

اعتزال مهاجم غانا اللعب الدولي رسميا

كرة قدم

إلغاء مباريات كرة القدم بالدوري الهولندي في هذه الحالة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد