موعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 12 سبتمبر 2026، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 35درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 25 درجة، فى حين تسجل السواحل الشمالية الغربية 31 درجة للعظمى و24 للصغرى.

الطقس مائل للحرارة، رطب فى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويميل للحرارة والرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

حذرت خرائط الطقس غدا من تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة 8 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشددة على ضرورة توخى الحذر وتشغيل الكشافات الأمامية للسيارات أثناء القيادة وترك مسافات آمنة بين السيارات حرصا على سلامة المارة والركاب.



وبحسب توقعات الهيئة، تتراوح نسب الرطوبة العظمى ليلًا بين 85 و95% على السواحل الشمالية، وبين 50 و85% على القاهرة والوجه البحرى، بينما تنخفض على شمال وجنوب الصعيد.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الاستعدادات الكافية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

انتهاء الموجة الحارة وتحسن تدريجي في درجات الحرارة



بدأت الموجة الحارة في الانخفاض بشكل طفيف خلال فترات النهار، بينما أصبح الانخفاض أكثر وضوحًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، نتيجة التأثر بكتل هوائية أكثر اعتدالًا وأقل حرارة، إلى جانب امتداد مرتفع العروض الوسطى والكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا، والتي تمر عبر البحر المتوسط.

وأوضحت الهيئة أن الرطوبة ما زالت موجودة، خاصة خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، لذلك تظل درجات الحرارة حول المعدلات الصيفية المعتادة أو أعلى منها بنحو درجة مئوية.