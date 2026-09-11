قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ما حدش يبيع».. شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين
مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان عاما
بوتين: ريكس منصة جديدة للنمو العالمي.. والعالم المعاصر يمر بتحولات عميقة
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا مستمراً
انتي نمبر كام؟.. شيري عادل ترد على سؤال حير كثيرين
هتجرب حظها تاني؟.. شيري عادل تكشف حقيقة استعدادها للزواج: «لسه ما اتعقَّدتش»
كولونيل أمريكي: إسرائيل قد لا تستمر كدولة في المنطقة على المدى البعيد
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026/2027.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام الرسمي
الرئيس السيسي: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار
دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 هــ
وزير خارجية الاحتلال ينتقد كالاس بعد مقارنتها المستوطنات بشبه جزيرة القرم
دوري المحترفين| فوز وي ومالية كفر الزيات وتيم إف سي وتعادل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي بالجولة الرابعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي تكشف لصدى البلد تفاصيل فيلم أرض الملائكة وجائزة مهرجان قازان السينمائي| خاص

النجمة السورية سلاف فواخرجي
النجمة السورية سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي تفاصيل مشاركتها في فيلمها الجديد «أرض الملائكة»، الذي حصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات مهرجان قازان السينمائي في روسيا، في إنجاز جديد لمسيرتها الفنية، بالتزامن مع حصول الفيلم على عدد من الجوائز خلال مشاركته في المهرجان، مؤكدة سعادتها الكبيرة بوصول العمل إلى عدد من المهرجانات الدولية وتحقيقه هذا التقدير، خاصة أن الفيلم يتناول قضية إنسانية شديدة الأهمية ترتبط بمعاناة الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة.

وقالت سلاف فواخرجي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة للغاية بمشاركة فيلم «أرض الملائكة» في العديد من المهرجانات، وبالنجاح الذي حققه خلال جولته، مشيرة إلى أن حصولها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان قازان في روسيا يمثل لها مصدر سعادة وفخر كبيرين، لافتة إلى أن العمل استطاع أن يحصد ثلاث جوائز في المهرجان، هي جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل فيلم، إلى جانب جائزة أفضل تصوير، وهو ما يعكس قيمة التجربة وأهميتها بالنسبة لفريق العمل.

وأوضحت سلاف فواخرجي أن «أرض الملائكة» ينتمي إلى نوعية الأفلام الإنسانية التي تسعى إلى طرح قضايا واقعية تمس حياة الإنسان، مشيرة إلى أن الفيلم يتناول قضية غزة ويناقش حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته، مؤكدة أن القضية التي يطرحها العمل تتجاوز حدود الفن لتصبح قضية إنسانية تستحق أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور حول العالم.

وأكدت سلاف  أن السينما تمتلك دورًا مهمًا في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، معتبرة أن تقديم أعمال تناقش معاناة الشعوب وحقوقهم يمثل أحد الأدوار المهمة للفن، وقالت إنها تهدي التكريم الذي حصلت عليه إلى غزة وفلسطين، موضحة أن هذه القضايا تحتاج إلى أن تظل حاضرة في الأعمال الفنية، وأن يكون للسينما دور في التعبير عنها ومناقشتها وإيصال صوت أصحابها إلى الجمهور.

وعن موعد طرح فيلم «أرض الملائكة» في دور العرض السينمائي، كشفت سلاف فواخرجي أنها لا تمتلك حتى الآن معلومات نهائية بشأن الموعد المحدد لعرض الفيلم في السينمات، موضحة أن الأفلام عادة ما تحتاج خلال عامها الأول إلى المرور على المهرجانات السينمائية قبل طرحها تجاريًا، وهو ما يجعل فريق العمل حريصًا في الفترة الحالية على استكمال رحلة الفيلم داخل المهرجانات.

وأعربت سلاف عن أمنيتها في مشاركة «أرض الملائكة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها تتمنى أن يكون الفيلم حاضرًا  خاصة بعد الجوائز التي حصل عليها في مهرجان قازان، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال متاحًا أمام الفيلم لاستكمال جولته في المهرجانات قبل تحديد موعد طرحه في دور السينما.

وتأتي مشاركة «أرض الملائكة» في المهرجانات الدولية وحصوله على ثلاث جوائز في مهرجان قازان لتؤكد أهمية الأفلام التي تتناول القضايا الإنسانية وتبحث عن مساحات جديدة للتعبير عن معاناة الشعوب، خاصة عندما تقدم هذه القضايا من خلال رؤية سينمائية قادرة على الوصول إلى جمهور متنوع في مختلف أنحاء العالم.

وتواصل سلاف فواخرجي من خلال الفيلم حضورها في السينما بأعمال تحمل طابعًا إنسانيًا، مؤكدة أن حصولها على جائزة أفضل ممثلة لا يمثل لها مجرد تكريم شخصي، وإنما يحمل قيمة أكبر بالنسبة لها بسبب ارتباط الفيلم بقضية غزة وفلسطين، وهو ما دفعها إلى إهداء الجائزة والتكريم لهذه القضية، معربة عن أملها في أن يواصل الفيلم رحلته داخل المهرجانات وأن يجد طريقه إلى جمهور أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر سلاف فواخرجي خلال الفترة المقبلة استكمال رحلة «أرض الملائكة» في المهرجانات.

النجمة السورية سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

المتهم

يرفض العلاج منذ 3 سنوات.. تفاصيل ضبط شاب ظهر أعلى سور خرساني لكوبري في الجيزة

المتهمين

القبض على لصوص حاولوا سرقة بالوعة صرف صحي في بورسعيد

المتهم

سقوط أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على فيسبوك في قبضة الأمن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد