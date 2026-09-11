سلاف فواخرجي تكشف لصدى البلد تفاصيل فيلم أرض الملائكة وجائزة مهرجان قازان السينمائي| خاص

كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي تفاصيل مشاركتها في فيلمها الجديد «أرض الملائكة»، الذي حصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات مهرجان قازان السينمائي في روسيا، في إنجاز جديد لمسيرتها الفنية، بالتزامن مع حصول الفيلم على عدد من الجوائز خلال مشاركته في المهرجان، مؤكدة سعادتها الكبيرة بوصول العمل إلى عدد من المهرجانات الدولية وتحقيقه هذا التقدير، خاصة أن الفيلم يتناول قضية إنسانية شديدة الأهمية ترتبط بمعاناة الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة.

وقالت سلاف فواخرجي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة للغاية بمشاركة فيلم «أرض الملائكة» في العديد من المهرجانات، وبالنجاح الذي حققه خلال جولته، مشيرة إلى أن حصولها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان قازان في روسيا يمثل لها مصدر سعادة وفخر كبيرين، لافتة إلى أن العمل استطاع أن يحصد ثلاث جوائز في المهرجان، هي جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل فيلم، إلى جانب جائزة أفضل تصوير، وهو ما يعكس قيمة التجربة وأهميتها بالنسبة لفريق العمل.

وأوضحت سلاف فواخرجي أن «أرض الملائكة» ينتمي إلى نوعية الأفلام الإنسانية التي تسعى إلى طرح قضايا واقعية تمس حياة الإنسان، مشيرة إلى أن الفيلم يتناول قضية غزة ويناقش حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته، مؤكدة أن القضية التي يطرحها العمل تتجاوز حدود الفن لتصبح قضية إنسانية تستحق أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور حول العالم.

وأكدت سلاف أن السينما تمتلك دورًا مهمًا في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، معتبرة أن تقديم أعمال تناقش معاناة الشعوب وحقوقهم يمثل أحد الأدوار المهمة للفن، وقالت إنها تهدي التكريم الذي حصلت عليه إلى غزة وفلسطين، موضحة أن هذه القضايا تحتاج إلى أن تظل حاضرة في الأعمال الفنية، وأن يكون للسينما دور في التعبير عنها ومناقشتها وإيصال صوت أصحابها إلى الجمهور.

وعن موعد طرح فيلم «أرض الملائكة» في دور العرض السينمائي، كشفت سلاف فواخرجي أنها لا تمتلك حتى الآن معلومات نهائية بشأن الموعد المحدد لعرض الفيلم في السينمات، موضحة أن الأفلام عادة ما تحتاج خلال عامها الأول إلى المرور على المهرجانات السينمائية قبل طرحها تجاريًا، وهو ما يجعل فريق العمل حريصًا في الفترة الحالية على استكمال رحلة الفيلم داخل المهرجانات.

وأعربت سلاف عن أمنيتها في مشاركة «أرض الملائكة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها تتمنى أن يكون الفيلم حاضرًا خاصة بعد الجوائز التي حصل عليها في مهرجان قازان، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال متاحًا أمام الفيلم لاستكمال جولته في المهرجانات قبل تحديد موعد طرحه في دور السينما.

وتأتي مشاركة «أرض الملائكة» في المهرجانات الدولية وحصوله على ثلاث جوائز في مهرجان قازان لتؤكد أهمية الأفلام التي تتناول القضايا الإنسانية وتبحث عن مساحات جديدة للتعبير عن معاناة الشعوب، خاصة عندما تقدم هذه القضايا من خلال رؤية سينمائية قادرة على الوصول إلى جمهور متنوع في مختلف أنحاء العالم.

وتواصل سلاف فواخرجي من خلال الفيلم حضورها في السينما بأعمال تحمل طابعًا إنسانيًا، مؤكدة أن حصولها على جائزة أفضل ممثلة لا يمثل لها مجرد تكريم شخصي، وإنما يحمل قيمة أكبر بالنسبة لها بسبب ارتباط الفيلم بقضية غزة وفلسطين، وهو ما دفعها إلى إهداء الجائزة والتكريم لهذه القضية، معربة عن أملها في أن يواصل الفيلم رحلته داخل المهرجانات وأن يجد طريقه إلى جمهور أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر سلاف فواخرجي خلال الفترة المقبلة استكمال رحلة «أرض الملائكة» في المهرجانات.