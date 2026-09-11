هيونداي تستعد لتحويل معظم سياراتها إلى وحوش للطرق الوعرة

تسعى شركة هيونداي الكورية الجنوبية إلى توسيع نطاق فئات الطرق الوعرة الحاملة لشعار "XRT" لتتحول إلى علامة فرعية متكاملة ومستقلة على غرار قطاع "N" الرياضي، مستفيدة من الإقبال الجماهيري المتزايد على السيارات ذات المظهر الهجومي والتجهيزات الميدانية.

وأكد جوناثان لام، مدير تخطيط المنتجات لدى هيونداي، في تصريحات لمجلة "درايف" الأسترالية، أن الشركة تدرس تقديم إصدارات مصنعيه من طرازي "XRT" و"XRT Pro" تقريبًا لكافة طرازات أسطولها، استنادًا إلى النجاح الذي حققته نماذج الاختبار الأخيرة مثل "كراتر" (Crater) و"بولدر" (Boulder).

التمايز بين فئتي XRT المظهرية وXRT Pro الميكانيكية

تعتمد استراتيجية هيونداي الجديدة على الفصل بين التعديلات التصميمية والقدرات الميكانيكية الفعلية على الطرق الوعرة. وتقتصر فئات "XRT" القياسية على إضافة لمسات مظهرية تشمل كسوات حماية بلاستيكية سوداء، وعجلات مخصصة لكافة التضاريس، وسكك سقف، وتعديلات طفيفة على ارتفاع التعليق لتوفير مظهر مغامر دون التأثير على كفاءة استهلاك الوقود.

في المقابل، توفر فئة "XRT Pro" ترقيات ميكانيكية حقيقية تشمل زيادة الخلوص الأرضي إلى 213 ملم كما في طراز باليسيد، ونظام تفاضلي خلفي محدود الانزلاق محكوم إلكترونيًا (e-LSD)، وخطافات سحب وظيفية، وأنظمة قيادة متخصصة للرمال والوحل والجليد.

التوسع في الطرازات التقليدية والكهربائية ومنافسة سيارات 4x4

يمتد برنامج التوسع ليشمل مجموعة واسعة من السيارات التي تعتمد على الهياكل الأحادية (Unibody)، بعد تقديم نسخ XRT من طرازات سانتا في، سانتا كروز، توسان، وباليسيد، بالإضافة إلى طراز أيونيك 5 الكهربائي.

وتظهر الصور التجسسية والاختبارات الميدانية أن طراز كونا الصغير وطراز أيونيك 9 الكهربائي الكبير سيكونا التاليين للحصول على هذه التجهيزات الميدانية.

وتستهدف هيونداي على المدى الطويل استغلال تصميمات طرازي كراتر وبولدر لبناء سيارات دفع رباعي مخصصة تعتمد على شاسي مستقل (Body-on-frame) لتنافس مباشرة سيارات مثل جيب رانجلر وفورد برونكو.