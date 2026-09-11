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ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

ترامب وبن سلمان
ترامب وبن سلمان
محمود نوفل

 أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ⁠اتصالين هاتفيين ​بالرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب وحثه على شن ضربات ​ضد الحوثيين.


ونقل موقع أكسيوس ​عن مسؤولين أمريكيين أن طلب الأمير السعودي قوبل بالرفض ‌من جانب الرئيس الأمريكي. 

⁠كما أكد المسؤولين الأمريكيين أن ​الإدارة في واشنطن ​لا ⁠تعتزم اتخاذ إجراء عسكري ​مباشر ضد ​الحوثيين ⁠في الوقت الراهن.

وبالأمس؛ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي نفذت هجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان جنوب السعودية، معتبرًا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا متعمدًا للمدنيين والبنية التحتية والمقدرات الوطنية للمملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الهجمات الحوثية الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المدن والمنشآت داخل الأراضي السعودية، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة ستتعامل معها «بمسؤولية» لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية، إلى جانب حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح المالكي أن التعامل مع هذه الهجمات سيكون، بحسب البيان، في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في القانون الدولي، وبما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، في رسالة تؤكد أن التحالف يعتبر الهجمات الأخيرة تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة وسيادتها.


ووصف المتحدث باسم التحالف استمرار الهجمات الحوثية بأنه نهج تصعيدي وغير مسؤول، مشيرًا إلى أن الجماعة تستهدف مقدرات المملكة والبنى التحتية والأعيان المدنية، وهو ما اعتبره انتهاكًا لسيادة السعودية وتهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين.

ويأتي البيان بعد تصعيد لافت شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين، إذ أعلنت السعودية إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، جراء هجمات حوثية استهدفت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، كما تعرضت منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة لهجمات، وفق بيانات رسمية سعودية.

وتزامن التصعيد مع استمرار التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت باتت فيه المواجهات بين الحوثيين والسعودية تمثل مسارًا إضافيًا يهدد أمن المنطقة وإمدادات الطاقة. وأفادت رويترز بأن هجمات اليوم تمثل ثاني يوم متتالٍ من استهداف المدن السعودية الجنوبية، وسط تعهد التحالف باتخاذ إجراءات لردع الهجمات وحماية الأراضي السعودية.

ويشير موقف التحالف إلى أن الرياض تستعد للتعامل مع استمرار الهجمات الحوثية باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، مع التأكيد رسميًا على أن أي إجراءات عسكرية ستأتي، وفق البيان، في إطار حق الدفاع عن النفس والقانون الدولي.
 

ترامب محمد بن سلمان السعودية الحوثيين الإدارة الأمريكية

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