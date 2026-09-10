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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اختراق حوثي لأجهزة اتصالات القوات اليمنية.. كواليس المواجهات العسكرية

اليمن
اليمن
هاني حسين

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من اليمن، إن الأوضاع في البلاد شهدت تسارعًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، في أعقاب الإعلان عن انسحاب مفاجئ وغير معلن للقوات الموجودة في الساحل الغربي، بالتزامن مع التطورات الميدانية الأخيرة وسيطرة جماعة الحوثيين على مناطق عدة.

وأوضح الموسمي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القوات تضم أكثر من 20 لواءً عسكريًا من تشكيلات مختلفة، من بينها قوات العمالقة اليمنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، المعروف بـ«أبو زرعة المحرمي»، إلى جانب قوات «درع الوطن» التي التحقت بقوات المقاومة الوطنية.

وأشار إلى وجود لجنة سعودية تشرف على ترتيب هذه القوات، وتتواجد في غرفة العمليات بالساحل الغربي، وتحديدًا في منطقة جبل النار.

وأكد أن ما حدث كان مفاجئًا ومربكًا حتى للقوات الحكومية والجانب اليمني الرسمي، لافتًا إلى أن انسحاب أكثر من 20 لواءً عسكريًا جاء في أعقاب أسابيع من المواجهات العسكرية في المنطقة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأضاف أن الأحداث العسكرية استمرت لأكثر من 20 يومًا، وسط دعوات لإسناد المقاومة الوطنية والتشكيلات العسكرية الموجودة في المنطقة، إلا أن التطورات الأخيرة شهدت، بحسب مصادر عسكرية، اختراقًا لأجهزة الاتصالات من جانب جماعة الحوثيين، وإرسال رسائل إلى الجنود والضباط تفيد بوجود قرار بالانسحاب.

ولفت إلى تداول تسجيل مصور ومقطع صوتي منسوب إلى قائد المقاومة الوطنية، طارق صالح، يدعو فيه الجنود إلى الانسحاب ويُبدي امتعاضه من بعض حلفائه والمكونات الأخرى.

اليمن الحوثيين الجنوب اليمني اخبار التوك شو باب المندب

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