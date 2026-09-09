اليمن يرحب بالبيان المشترك لعدد من الدول الأوروبية الرافض لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وايسلندا، وايرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وما تضمنه من رفض لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واتخاذ إجراءات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة - في بيان صادر عنها، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-اليوم/الأربعاء/ أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للجهود الرامية إلى ردع سياسات الاحتلال الاستيطانية ومحاولاته فرض الأمر الواقع وتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف سياسات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد وزارة الخارجية، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

