هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الكلام المظبوط»، كواليس تفكير هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في تقديم استقالته عقب الهجوم الذي تعرض له من جانب جماهير الفريق خلال مباراة أمس.

هشام نصر

وأوضح حتحوت أن هشام نصر يرى أن ما حدث جاء «مدفوعًا» من بعض الأشخاص داخل النادي، المعترضين على وجهات نظره، وليس مقابل أموال، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أحزنه ودفعه للتفكير في الاستقالة.

وأضاف أن هشام نصر سبق أن تعرض لمطالبات عديدة بالاستقالة، وكان رده دائمًا: «مستحيل»، إلا أنه بعد أحداث أمس فكر بنفسه في الرحيل، قبل أن يتدخل البعض لتهدئته، ليكتب بعدها منشورًا عبر حسابه: «شكرًا».