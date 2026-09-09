شوبير: الزمالك بدأ يلين موقفه.. والنادي أقرب لبيع بيزيرا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن موقف نادي الزمالك بدأ في التغيير قليلًا بشأن التفاوض حول مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو بيع اللاعب.

وقال شوبير، في تصريحات نقلها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك بدأ يلين موقفه في التفاوض شوية، طبعًا إحنا بنكمل المسلسل، وصلنا للحلقة 24 من ليالي بيزيرا».

وأضاف: «الشكل بيقول إن الزمالك أقرب إنه يبيع اللاعب، والزمالك بيكسب بدون بيزيرا يعني، وهما شايفين إنه خلاص دماغه مبقتش في الزمالك، والنادي محتاج فلوس، وتخلص القصة».



