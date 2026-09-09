بشير التابعي يفتح النار على حسين لبيب: كان نايم وقت تتويج الزمالك بالدوري

شنّ بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، هجومًا على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، منتقدًا طريقة تعامل الإدارة مع مراسم تتويج الفريق بلقب الدوري المصري، وكذلك استعدادات الفريق لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال التابعي، خلال ظهوره ببرنامج «الكلاسيكو»: «حسين لبيب كان نايم وقت تتويج الزمالك بالدوري، ولما الزمالك خد الدوري تأخر التتويج بالدرع لغاية ما يوصل رئيس النادي».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «أما في نهائي الكونفدرالية راحوا متشيكين عشان كانوا ضامنين البطولة، وربنا أداهم على قد نيتهم وخسرنا في الآخر».

وتأتي تصريحات بشير التابعي في ظل انتقادات متواصلة لأداء مجلس إدارة الزمالك، إذ سبق أن وجه انتقادات حادة للمجلس بسبب الأوضاع التي يعيشها النادي.

وتُعد تصريحات التابعي انتقادًا مباشرًا لطريقة إدارة النادي والتعامل مع المناسبات المهمة، خاصة أن الزمالك كان قد احتفل بالتتويج بلقب الدوري موسم 2025-2026.