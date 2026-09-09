دعم وهجوم وهدف عالمي.. مشاهد من فوز الزمالك على أبو قير للأسمدة

نجح نادي الزمالك في مواصلة سجل انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة عددا من المشاهد المميزة، لعل أبرزها رسائل الجماهير بجانب الأهداف المميزة للاعبي الزمالك.

أهداف الزمالك

سجل محمد إسماعيل هدف الزمالك الأول بعد عرضية مميزة من محمود بنتايك، في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وعاد أحمد شريف لتسجيل الأهداف بعد فترة غياب طويلة بعيدا عن الشباك، حيث كان آخر أهدافه أمام فريق كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الموسم الماضي يوم 4-2-2026 وحينها سجل هدفين في فوز الفريق بنتيجة 5-2.

اعتراض لاعبي الزمالك على عدم احتساب ركلتي الجزاء

شهدت مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عدة مشاهد تحكيمية ومطالبات بركلات جزاء من كلا الفريقين دون اتخاذ الحكم قرار باحتسابها.

وأكد ناصر عباس، المحلل التحكيمي، أن محمد شحاتة، لاعب الزمالك، استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في المعايير التحكيمية مقارنة بواقعة سابقة احتُسبت فيها ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وقال ناصر عباس، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»: «محمد شحاتة يستحق ركلة جزاء صحيحة، طبقًا لمعيار الحكم في مباراة الشرقية وإنبي، نفس الحالة هي نفس حالة مباراة النهاردة، وكان يجب تدخل الفار».

وأضاف: «هنا أنا بتكلم لأنه هو نفس حكم المباراة اللي حسبها لبن شرقي، هو نفس الحكم اللي لم يحتسبها النهارده».

وتابع المحلل التحكيمي: «عندي هنا ازدواجية معايير في توحيد القرارات. عارف لو حكم تاني ما احتسبهاش، كنا قلنا المفهوم مختلف، لكن الحكم ده هو الحكم ده».

وفيما يتعلق باللقطة الخاصة بشد عمر جابر لقميص لاعب أبو قير للأسمدة، أوضح ناصر عباس أن الواقعة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، رغم استمرار الشد من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها.

وقال: «التحليل التحكيمي هو علم ودراسة، ودراسة وفهم للقانون ومقتضيات القانون».

وأوضح: «عمر جابر النهارده بيشد من خارج منطقة الجزاء، ويستمر الشد داخل منطقة الجزاء، لكن هل كل شد يتحسب ركلة جزاء؟ لأ».

واستشهد عباس بواقعة سابقة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، قائلًا: «زي مباراة الزمالك والبنك الأهلي اللي أنا قلت فيها لما أحمد ياسر ريان اتشد، وبعدين الشد ده لما يؤثر على قدرة اللاعب على الكرة، استمر أحمد ياسر ريان وماشي، وبعد كده لعب الكرة».

وشدد على أن واقعة عمر جابر لا تستوجب ركلة جزاء، موضحًا: «هنا مفيش ركلة جزاء على عمر جابر».

واختتم تفسيره للواقعة قائلًا: «ليه؟ لأن لاعب أبو قير دخل وبعد ما اتشد كمل، وكان عنده كنترول على الكرة، ودي حاجة تُحسب له، يعني يعتبر ذكاء».

تصدر الدورى مؤقتا

بهذه النتيجة نجح الزمالك في تصدر بطولة الدوري بشكل مؤقت بعد حصد 10 نقاط وقبل لعب الأهلي وبيراميدز مباريات الجولة الرابعة من الدوري.



أرقام المهدي سليمان

نجح المهدي سليمان في التصدي لعدد كبير من الهجمات لفريق أبو قير للأسمدة وحافظ على مرماه خاليا من الأهداف ليستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة وتصبح الثانية في منافسات الدوري بالموسم الحالي.



إصابة محمد السيد

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمد السيد، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح الدكتور محمد أسامة، أن اللاعب تعرض لكدمة في مشطيات القدم، وبناءً عليه تم استبداله خلال اللقاء، منعًا لتفاقم الإصابة.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن محمد السيد سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة وبرنامج علاجي للاطمئنان على حالته وتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.



الهجوم على هشام نصر ورسالة دعم لأيمن الرمادي

وجه جمهور نادي الزمالك هجوما عنيقا على أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وفي مقدمتهم هشام نصر، نائب رئيس النادي.

فيما كانت هتافات الدعم لأيمن الرمادي، المدير الفني السابق للفريق، حاضرة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.