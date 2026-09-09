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مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد مسؤول أمريكي أن قوات الجيش الأمريكي في الأردن تعمل بكامل طاقتها ، وأن الرد الإيراني فشل في الوصول الى اهدافه أمام منظومات الدفاع الجوي والصاروخي .

وأشار المسؤول أمريكي في في تصريحات له نقلتها وسائل الاعلام إلى القوات الأمريكية في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الانتقامية الإيرانية.

وجاء هذا التصريح في اعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على مواقع تضم قوات أمريكية في الأردن ليلة أمس، وسط تأكيدات بأن الدفاعات الاردنية تمكنت من التعامل مع 8 من اصل 10 هجمات .

وفي وقت لاحق ؛ قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صواريخ باليستية على قاعدة في الأردن يستخدمها الجيش الأمريكي وهاجم عشر سفن اليوم الأربعاء، ‌بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، في تصعيد حاد للحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.
 

وأدى تزايد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى زعزعة الهدوء النسبي الذي ساد لشهر، واستهدفت هذه الهجمات مواقع عسكرية وحركة الشحن ومنشآت للطاقة لتقفز أسعار النفط، في حين شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السعودية دعما لإيران.
 


وقالت واشنطن إنها دمرت خمس ناقلات نفط ​إيرانية أمس الثلاثاء. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو للضربات، ووصفتها بأنها رد على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ​مرتين بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين. وأضافت أنه لم يصب أي أمريكي بأذى.
 

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين خلال زيارة ⁠إلى كولومبيا "تواصل إيران محاولاتها لاستهداف السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول القيام بذلك، ستخسر ناقلات نفط".
 

وأفاد بيان صادر عن الحرس الثوري ونشرته ​وسائل إعلام رسمية بأن إيران شنت بعد ذلك هجوما بصواريخ باليستية على قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية بالقرب من الأزرق في الأردن.
 

وقالت إيران إن صواريخها ألحقت أضرارا جسيمة ​بالموقع إلا أن الأردن ذكر أن دفاعاته الجوية اعترضت 18 من أصل 20 صاروخا إيرانيا، وإن اثنين سقطا في مناطق غير مأهولة ولم تقع إصابات. 

وقال مسؤول أمريكي إن الضربات الإيرانية في الأردن كانت غير فعالة، وإن جميع العسكريين الأمريكيين بخير.
 

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إنه هاجم أيضا عشر سفن، تشمل سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط، حاولت عبور منطقة "محظورة وغير آمنة" ​في مضيق هرمز.
 

واستهدفت إيران أصولا أمريكية وحلفاء للولايات المتحدة في المنطقة طوال فترة الحرب، بما في ذلك الأردن عدة مرات، مما أسفر عن مقتل اثنين على ​الأقل من أفراد الجيش الأمريكي خلال غارة واحدة في يوليو.

الجيش الأمريكي الأردن الحرس الثوري الإيراني قاعدة الأزرق مضيق هرمز

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