الحارثي وسوندرز يبحثان دعم الأونروا في مواجهة الأزمة الإنسانية بفلسطين

التقى الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ب سلطنة عمان، كريستيان سوندرز، المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (166) على المستوى الوزاري، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحديات الميدانية والمالية التي تواجه الوكالة الأممية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

تحديات تواجه وكالة الأونروا

وأكد الحارثي موقف سلطنة عمان الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا في دعم الاستقرار الإنساني بالمنطقة، وضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لتقديم الدعم اللازم للوكالة، بما يمكنها من أداء مهامها دون عوائق.

من جانبه، أعرب كريستيان سوندرز عن تقديره لجهود سلطنة عمان ودعمها المتواصل للقضايا الإنسانية، مشيدا بدورها في دعم برامج الأمم المتحدة والجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني.