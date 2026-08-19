سفير سلطنة عمان يزور المجلس الصحي المصري لبحث سبل التعاون المشترك

زار عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مقر المجلس الصحي المصري، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية والتعليم الطبي والتطوير المهني.

وتناول اللقاء بحث تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والطبية في سلطنة عمان ومصر، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، خلال الزيارة، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي في مصر والجهود الملموسة لتطوير المنظومة الطبية.