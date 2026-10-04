اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تنقذ بصر طفل تعرض للسقوط ونزيف بالعينين

استجابت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء للاستغاثة العاجلة التي تم رصدها للطفل عمر أحمد سيد، 10 سنوات، والمقيد بالصف الرابع الابتدائي، بمحافظة بني سويف، والذي كان يعاني من مضاعفات شديدة بالعينين إثر تعرضه للسقوط والارتطام، وما ترتب على ذلك من إصابة ونزيف بالعينين، بما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة، برئاسة الدكتورة نجلاء عبد المنعم، بالتنسيق مع مؤسسة "ضي الخير للأعمال الإنسانية"؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة تقديم الرعاية الطبية للطفل؛ حيث تم إجراء عملية مياه بيضاء وزراعة عدسات للعينين، وذلك في إطار سرعة الاستجابة للحالات الطبية التي يتم رصدها والتعامل معها وفقًا لاحتياجاتها العلاجية.

مراحل الحصول على الرعاية

وقد رافق الدكتور محمد مصطفى، مسؤول القوافل باللجنة الطبية العليا والاستغاثات، و نعمات ماضي، عضو مجلس إدارة مؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية، الطفل وذويه، وتابعا الحالة عن كثب خلال مراحل الحصول على الرعاية والتدخل الطبي اللازم، بما أسهم في سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة.

وثمنت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التعاون الفعال مع مؤسسة "ضي الخير للأعمال الإنسانية"، والذي يعكس أهمية الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في الاستجابة للاستغاثات الطبية، وتضافر الجهود والإمكانات للوصول إلى الحالات المستحقة وتوفير التدخلات العلاجية اللازمة لها في الوقت المناسب.