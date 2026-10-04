رئيس الوزراء يتابع سداد مستحقات قصب السكر للمزارعين.. ويناقش أسعار توريد السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف سداد مستحقات محصول قصب السكر للمزارعين، وكذا مناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور كل من/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بسداد مستحقات توريد محصول قصب السكر للمزارعين، وأن هناك متابعة لموقف سداد مستحقات المزارعين عن مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الغذائية الاستراتيجية، وهناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية، للعمل على رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز منظومة الإمداد، بما يضمن استدامة توافر السكر وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ضوء ذلك، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، لافتا إلى أنه تم سداد ما يزيد على 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، ومؤشرات توافره، وجهود الجهات المعنية في دعم الصناعة الوطنية، حيث تم التأكيد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ـ إلى جانب مختلف السلع الاستراتيجية ـ في الحدود الآمنة ويكفي لمدد طويلة، بما يعكس استقرار منظومة الإمداد وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، ناقش الاجتماع أسعار توريد السلع الاستراتيجية المختلفة الأخرى، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام الكامل بسداد أسعار التوريد لتلك السلع في التوقيتات المحددة لذلك، بما يضمن المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي.