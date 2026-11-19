يواجه منتخب غينيا شبح الإقصاء من بلوغ نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 والتى تستضيفها 3 دول هى كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 مفارقة غريبة حيث أن منتخب غينيا قد يصل رصيده إلى 15 نقطة ويفشل في التأهل لـ بطولة كان 2027.

ويواجه منتخب غينيا سيناريو مثيراً للجدل حيث أنه في حالة وصوله إلى 15 نقطة في نهاية تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 من الوارد عدم ضمانه التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة.

بينما كشفت تقارير أنه يمكن لمنتخب في مجموعة أخرى أن يتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا 2027 برصيد 6 نقاط فقط.

وجاء ترتيب المجموعة التى يشارك خلالها منتخب غينيا في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 على النحو التالي:

جنوب إفريقيا – 10 نقاط

غينيا – 9 نقاط

كينيا – نقطتان

إريتريا – نقطة واحدة

وضمن منتخب كينيا التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 باعتباره أحد مستضيفي البطولة.

ويتبقى مقعد واحد فقط في المجموعة لبلوغ نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 يتنافس عليه منتخبا جنوب إفريقيا وغينيا مع تبقي جولتين في التصفيات الجارية خلال شهر مارس القادم.

وذكرت التقارير أن مدرب منتخب غينيا انتابته حالة من الغضب بشأن نظام البطولة الذي يرى أن طريقة توزيع بطاقات التأهل بين المجموعات تفتقر إلى العدالة وتضع بعض المنتخبات في موقف أصعب من غيرها.