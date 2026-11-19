أعلنت باكستان، الأربعاء، نجاح الاختبار التجريبي لإطلاق صاروخ «فتح-3» الجوال الأسرع من الصوت، في خطوة وصفتها المؤسسة العسكرية بأنها محطة مهمة في تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز منظومة الردع التقليدي للبلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني (ISPR)، في بيان رسمي، إن الصاروخ الجديد مزود بأنظمة متطورة للملاحة والدفع، ويتميز بقدرته على استهداف مواقع بعيدة المدى بدقة عالية، مع التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت.

وأضاف البيان أن إدخال منظومة «فتح-3» سيعزز القدرات العملياتية لقيادة القوات الصاروخية بالجيش الباكستاني، ويوسع نطاق الضربات التي يمكن تنفيذها، بما يدعم القدرات الدفاعية التقليدية للبلاد.

قيادات الجيش والعلماء يشهدون الاختبار

وأوضح الجيش الباكستاني أن الاختبار شهد حضور قائد قيادة القوات الصاروخية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى جانب العلماء والمهندسين المشاركين في تطوير المنظومة.

وعقب نجاح التجربة، هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، والقائد العام للقوات المسلحة المشير عاصم منير، القوات المسلحة والفرق الفنية والعلمية التي شاركت في إنجاز الاختبار، مشيدين بجهودها في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية.

تطوير القدرات الصاروخية الباكستانية

ويأتي اختبار «فتح-3» في إطار توجه باكستان لتحديث ترسانتها الصاروخية وتطوير أنظمة تسليح أكثر تنوعا، في ظل التنافس العسكري المستمر في منطقة جنوب آسيا، خاصة مع الهند.

وبحسب تقارير متخصصة، سبق أن كشفت باكستان عن وجود صاروخ «فتح-3» خلال العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني عام 2024، مع الإشارة آنذاك إلى مدى يصل إلى نحو 450 كيلومترا، فيما ظهرت لاحقا مؤشرات تربطه بتكنولوجيا الصواريخ الجوالة الأسرع من الصوت.

ويختلف الصاروخ الأسرع من الصوت عن الصواريخ التقليدية التي تتحرك بسرعات أقل من سرعة الصوت، إذ تتجاوز سرعته حاجز ماخ 1، وهو ما قد يقلص زمن وصوله إلى الهدف ويزيد التحديات أمام أنظمة الاعتراض الدفاعية.

ويأتي الاختبار الجديد بعد تجارب صاروخية أخرى أجراها الجيش الباكستاني خلال الأشهر الماضية، في إطار مساعيه لتعزيز قدراته العسكرية والتكنولوجية.