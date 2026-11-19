أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعلا بتصريحاته بشأن موجة الاضطرابات التكنولوجية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، بعدما أكد أن «كل شيء على ما يرام»، في إشارة إلى عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن الأعطال التي طالت عددا من المؤسسات والخدمات الحيوية في البلاد.

وجاءت تصريحات ترامب، لشبكة فوكس نيوز، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة سلسلة من المشكلات التقنية المتزامنة التي أثرت على قطاعات متعددة، من بينها الاتصالات والخدمات المصرفية وحركة الطيران والأنظمة الإلكترونية.

وكانت الأعطال قد بدأت بمشكلات في خدمات شركة مايكروسوفت، بما شمل خدمات البريد الإلكتروني وبعض أدوات العمل، قبل أن تمتد التداعيات إلى قطاع الطيران، حيث اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى إصدار قرار بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد لمدة وصلت إلى أربع ساعات ونصف الساعة، وسط اضطرابات واسعة في حركة السفر.

كما شهدت شركة يونايتد إيرلاينز عطلا تقنيا تسبب في تأخير نحو 150 رحلة جوية، بالتزامن مع مشكلات برمجية أثرت على بعض الخدمات المصرفية التابعة لبنك جيه بي مورجان تشيس، فضلا عن أعطال طالت خدمات شركة أبل، بما فيها آي كلاود وآبل باي.

ولم تتوقف الاضطرابات عند القطاع الخاص، إذ أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركية تعرض شبكتها لتراجع مؤقت في الأداء خلال أعمال صيانة دورية، مؤكدة استمرار عمل القدرات والأنظمة ذات الأهمية الحيوية لمهام الوكالة.

الإدارة الأمريكية تستبعد الهجمات الإلكترونية

وفي محاولة لاحتواء المخاوف المتزايدة، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عدم وجود أدلة على أن الأعطال ناتجة عن هجمات إلكترونية منسقة أو تدخل جهات خارجية، مشيرا إلى أن الوقائع التي شهدتها المؤسسات المختلفة غير مرتبطة ببعضها.

كما أوضح مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الاضطرابات ناجمة عن مشكلات منفصلة مرتبطة بأعمال الصيانة والتحديثات التقنية، وليس عن هجوم إلكتروني منسق أو نشاط ترعاه دولة أجنبية.

وأشار كلايتون إلى أن بعض التحديثات الأمنية والتغييرات في الأنظمة لم تعمل بالشكل المتوقع، ما تسبب في تعطل خدمات أو صعوبة انتقال بعض الأنظمة إلى أنظمة أخرى.

مطالب بتوضيحات حول أسباب الأعطال

وفي المقابل، أثارت سلسلة الأعطال تساؤلات داخل الأوساط السياسية الأميركية، حيث طالب أعضاء في الكونجرس الإدارة بتقديم توضيحات أكثر بشأن أسباب تكرار المشكلات وتأثيرها على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.

وتعكس هذه التطورات حجم الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، ومدى حساسية قطاعات حيوية لأي خلل تقني، خاصة مع تداخل الأنظمة الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

وبينما تقلل إدارة ترامب من احتمالات وجود تهديد إلكتروني منظم، تظل التساؤلات قائمة بشأن الأسباب الفنية وراء تزامن هذه الاضطرابات، ومدى قدرة المؤسسات الأميركية على ضمان استقرار خدماتها الحيوية في مواجهة الأعطال التقنية المتكررة.