

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فندق لانجهام بمدينة شنجن الصينية، متوجهًا إلى مركز شنجن الدولي للتبادل، للمشاركة في فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تجمع عددًا من قادة الاقتصادات الكبرى في المنطقة والعالم.

وتأتي مغادرة ترامب الفندق في إطار جدول أعماله الرسمي خلال القمة، إذ يتضمن البرنامج مشاركته في الصورة الجماعية لقادة المنتدى، إلى جانب حضور الجلسة العامة للقمة، التي تبحث ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والتحديات الدولية والإقليمية.

وكان ترامب قد وصل إلى شنجن، الأربعاء، قادمًا من العاصمة الفلبينية مانيلا، للمشاركة في اجتماعات المنتدى، حيث استقبله الرئيس الصيني شي جين بينج شخصيًا لدى وصوله إلى مطار شنجن، في استقبال عكس الأهمية التي توليها بكين للزيارة والعلاقات مع واشنطن.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكية اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الصيني شي جين بينج، على هامش القمة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين ملفات خلافية متعددة، أبرزها الرسوم الجمركية والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب القضايا الأمنية والدولية.

كما تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاركة شي جين بينج، في اجتماع ثلاثي يمثل أحد أبرز الأحداث السياسية المصاحبة للقمة. ووفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن الكرملين، من المنتظر أن يشارك مسؤولون من وفدي البلدين في اللقاء، دون التخطيط لإجراء مفاوضات ثنائية موسعة بين واشنطن وموسكو.

وتحظى مشاركة ترامب في قمة «أبيك» باهتمام دولي، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والحرب الأمريكية مع إيران، فضلًا عن الملفات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وتعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ منصة رئيسية للتنسيق بين الاقتصادات المشاركة، وتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي، وسط مساعٍ للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.