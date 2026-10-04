"بيتكوين" تتماسك قرب 85 ألف دولار بدعم تطور تنظيمي جديد

استقرت عملة "بيتكوين" الرقمية قرب مستوى 85 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط ترقب المستثمرين لتداعيات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج 6 منتجات استثمارية متداولة في البورصة، تتيح التعرض للعملات المشفرة وبعض السلع باستخدام رافعة مالية تصل إلى ثلاثة أمثال الأداء اليومي للأصول الأساسية.

وبلغ سعر تداول "بيتكوين" نحو 84 ألفا و860.5 دولار، دون تغير يذكر خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما تجاوزت العملة مستوى 87 ألف دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تعاود التحرك ضمن نطاق سعري محدود.

وذكرت المنصة "إنفيستنج" المالية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وافقت، يوم الجمعة، على تعديل تنظيمي يسمح لبورصة "Cboe BZX" بإدراج 6 منتجات استثمارية أصدرتها شركة "فولاتيليتي شيرز"، تستهدف تحقيق ثلاثة أمثال الأداء اليومي لعملات "بيتكوين" و"إيثريوم"، إلى جانب الذهب والفضة والنفط الخام والغاز الطبيعي.

وأوضحت أن المنتجات المرتبطة بعملتي "بيتكوين" و"إيثريوم" ستوفر تعرضا استثماريا للعمليتين من خلال العقود الآجلة، وليس عبر الاحتفاظ المباشر بهما، مشيرة إلى أن الموافقة لا تعني بدء تداول هذه المنتجات على الفور، إذ لا تزال هناك متطلبات تسجيل يتعين استكمالها قبل طرحها للجمهور.

يأتي هذا التطور في أعقاب اقتراح الهيئة، خلال الأسبوع الجاري، تعديلات على القواعد المنظمة لحفظ الأصول المشفرة، وهو ما شكل محورا رئيسيا لاهتمام المستثمرين في سوق "بيتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة.

وعلى صعيد نشاط صناعة العملات المشفرة، أظهرت بيانات منصة "كريبتو جوبز ليست" ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في القطاع إلى 1241 وظيفة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ382 وظيفة في يوليو، وتصدر قطاع التمويل قائمة الوظائف الأكثر طلبا، تلاه قطاعا الهندسة والتداول، فيما كانت الخبرة المتعلقة بشبكة "بيتكوين" الأكثر طلبا في مجال تقنيات البلوك تشين.

وفي سياق متصل، قالت كاثي وود الرئيسة التنفيذية لشركة "آرك إنفست"، إن الذكاء الاصطناعي قد يشكل مصدرا جديدا للطلب على البنية التحتية لتقنية البلوك تشين، مع انتقال أنظمة الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإجابة عن الاستفسارات إلى تنفيذ المعاملات بصورة مستقلة، مشيرة إلى أن المستثمرين قد يحتاجون بصورة متزايدة إلى متابعة تطور الوكلاء.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.65% إلى 2694.78 دولار، كما صعدت عملة "إكس آر بي"، ثالث أكبر العملات المشفرة، بنسبة 0.42% إلى 1.4917 دولار.

وزادت عملة "سولانا" بنسبة 0.98% إلى 120.77 دولار، وقفزت عملة "بي إن بي" بنسبة 2.51% إلى 786.31 دولار، في المقابل تراجعت "كاردانو" بنسبة 0.89% إلى 0.2439 دولار، وانخفضت "دوجكوين" بنسبة 0.23%.

وفي سوق العملات الرقمية الميمية، قفزت عملة "ترامب" بنسبة 112.2%، بينما ارتفعت عملة "شيبا إينو" بنسبة 0.18%.