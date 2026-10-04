طهران تحسم موقفها: مستعدون للحرب .. والتفاوض مفتوح

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده مستعدة لخوض المواجهة العسكرية، وفي الوقت نفسه منفتحة على المسار الدبلوماسي للتفاوض.

وقال “قاليباف”، خلال جلسة للبرلمان الإيراني الأحد، إن طهران «ليست متحمسة ولا خائفة» من التحركات الأمريكية، مشدداً على أن إيران مستعدة لـ«القتال والتفاوض» في آن واحد، بحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية.

وأوضح رئيس البرلمان أن بلاده تواصل الاستعداد للمواجهة العسكرية، قائلاً إن إيران ستواجه أي تحركات أمريكية بـ«مفاجآت جديدة»، بالتزامن مع استخدام الأدوات الدبلوماسية للدفاع عن ما وصفه بحقوق الشعب الإيراني.

شروط إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أشار قاليباف إلى أن الولايات المتحدة نقلت عبر وسطاء عدداً من المقترحات، وذلك بعد أن طرحت طهران خارطة طريق تمتد لـ7 أيام بهدف إعادة فتح المضيق.

وجدّد المسئول الإيراني موقف بلاده بأن إعادة فتح المضيق لن تتم قبل الاستجابة لـ7 شروط وضعتها طهران، قال إنها تستند إلى ما يعرف بـ«مذكرة إسلام آباد»، في إشارة إلى اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو.

وكانت إيران قد قدمت خلال الشهر الماضي، عبر وسطاء قطريين، مجموعة رسمية من الشروط إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وتضمّنت المطالب الإيرانية وقفاً شاملاً للأعمال العدائية على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

