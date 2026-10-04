الوصول لمفاعل ديمونا.. السجن 3 سنوات لإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران

أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 3 سنوات على حارس أمن إسرائيلي أقر بالذنب بتهمة التجسس لصالح إيران.

وجاء الحكم الصادر من المحكمة المركزية في بئر السبع على دورون بوكوبزا (30 عاماً)، وهو حارس أمن سابق في المحكمة، وذلك في أعقاب اتفاق إقرار بالذنب أُدين بموجبه بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، بعد أن كان قد تواصل مع عميل إيراني قبل نحو عامين، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ووفقاً لحيثيات الإدانة، ادعى بوكوبزا أمام العميل الإيراني أنه يمتلك إمكانية الوصول إلى مفاعل ديمونا، وقام -مقابل الحصول على أموال من إيران- بمشاركة منشور لوزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ونشر منشورات تطالب بالإفراج عن الرهينتين نوعا أرغماني وأفيناتان أور، زاعماً أنه على معرفة بهما.

ومقابل المهام التي أنجزها، تلقى بوكوبزا مبالغ مالية قُدرت بآلاف الشواكل عبر العملات الرقمية.