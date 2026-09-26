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توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو

توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
فرناس حفظي

أوقفت السلطات في الجبل الأسود زوجين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، أثناء استعدادهما لمغادرة البلاد متجهين إلى إسرائيل، بعد العثور بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة ومعدات إلكترونية يُشتبه في إمكانية استخدامها لأغراض المراقبة والتجسس.

وأفادت تقارير أن ألكسندر كروجليانسكي، البالغ 31 عامًا، وزوجته ألكسندرا، 42 عامًا، أوقفا في مطار تيفات أثناء محاولتهما الصعود على متن رحلة متجهة إلى مطار بن غوريون، وكان بحوزتهما 19 حقيبة سفر.

وخلال التفتيش، عثرت السلطات على 26,210 يورو و1,150 شيكل، إلى جانب أجهزة إلكترونية غير مصرح بها ومواد يُشتبه في كونها مخدرات. 

ووفق السلطات المحلية، تضمنت المضبوطات معدات اتصالات وأجهزة يمكن استخدامها في المراقبة وجمع المعلومات.

ولم تتوقف التحقيقات عند المطار، إذ نفذت الشرطة عمليات تفتيش في عقارات مرتبطة بالزوجين في مدينتي بودفا وبار، وعثرت على مبالغ مالية إضافية تقدر بنحو مليون يورو، فضلًا عن معدات إلكترونية أخرى يُشتبه في إمكانية استخدامها لأغراض التجسس.

وحسب التقارير، يعمل الزوج ألكسندر، أو سبق أن عمل، في شركة تكنولوجية متقدمة في موسكو، فيما تشتبه السلطات في تورط الزوجين في عمليات تهريب وغسل أموال.

وقررت محكمة في الجبل الأسود تمديد احتجازهما لمدة شهر لاستكمال التحقيقات.

وفي المقابل، لم تعلن السلطات حتى الآن عن توجيه أي اتهامات رسمية للزوجين بالتجسس، كما لم تكشف عن أدلة تربط المعدات المضبوطة بأي جهاز استخباراتي إسرائيلي أو روسي، ولا تزال التحقيقات في مراحلها الأولى.

الجبل الأسود إسرائيل التجسس ألكسندر كروغليانسكي مطار تيفات معدات اتصالات وأجهزة

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