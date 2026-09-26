صدمة في هوليوود.. نجم نتفليكس آدم برودي يتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» ويعلن دعمه لفلسطين

خرج الممثل الأمريكي آدم برودي، نجم مسلسل نتفليكس «ليس هذا فحسب»، عن صمته بشأن الحرب في غزة، معلنا دعمه لفلسطين وانتقاده للسياسات الإسرائيلية والأمريكية المرتبطة بالحرب.

وقال برودي، الذي يجسد في المسلسل شخصية حاخام يهودي معاصر، خلال مقابلة مع مجلة GQ، إنه يعتبر ما يحدث في غزة «إبادة جماعية»، مضيفًا أنه يؤيد قيام «فلسطين حرة».

وأوضح الممثل أنه تجنب خلال الفترة الماضية الحديث علنا عن الحرب، رغم مناقشته القضية بشكل موسع في محادثاته الخاصة، لكنه قرر هذه المرة التعبير عن موقفه بشكل مباشر.

وانتقد برودي السياسات الأمريكية تجاه الحرب، معتبرًا أن حجم القتل والمعاناة الذي تشهده غزة «مروع»، ودعا إلى تغيير السياسات التي أسهمت، بحسب وصفه، في تفاقم الوضع.

وتأتي تصريحات برودي قبل عرض الموسم الثالث من المسلسل في 22 أكتوبر، في وقت تتباين فيه مواقفه المعلنة مع رؤية مبتكرة العمل إيرين فوستر، التي أكدت في مقابلة سابقة أن هدفها كان تقديم صورة إيجابية عن الشخصيات والتقاليد اليهودية، بعيدًا عن الخوض في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت فوستر قد أوضحت أن أحداث 7 أكتوبر دفعت فريق العمل إلى مناقشة ما إذا كان المسلسل سيتناول الحرب، لكنها فضّلت التركيز على القصص والشخصيات اليهودية بصورة إيجابية بدلًا من تقديم موقف سياسي بشأن الصراع.