استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء، والإصابات تجاوزت الـ4 آلاف و890 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834 حالة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، بينهم طفلة، في قصف طائرة مسيّرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا.