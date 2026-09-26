باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد تطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات تعمل وفق منظومة رقمية في ميناء السخنة التابع للهيئة، مع شركة (نافذ مصر للخدمات اللوجستية)، وتقع على مساحة 167 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل.

وقام بتوقيع العقد كل من: الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، والسيدة عبير لهيطة، رئيس "نافذ مصر للخدمات اللوجستية" والعضو المنتدب "لإيجيترانس نوسكو" ، والسيدة نورة مهيار، نائب رئيس "نافذ مصر"، والعضو المنتدب "لنافذ الدولية".

وفي هذا السياق، صرح السيد مصطفى شيخون، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تواصل التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية لموانيها كافة وكذلك تطوير أساليب العمل داخل المواني بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترسخ المنطقة الاقتصادية مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، خاصة في ظل التكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، الذي يلعب دورًا فاعلًا في تكامل سلاسل الإمداد العالمية، ويسهم بفعالية في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الصادرات، وتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على حلول تكنولوجية متطورة عبر منصات نافذ الرقمية، والتخطيط اللحظي لحركة الشاحنات للحد من التكدس داخل الميناء، مما يجعل هذا المشروع خطوة إضافية لتعزيز قدرات الميناء اللوجستية، ويقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمسار متكامل للخدمات والأنشطة اللوجستية إقليميا ودوليا، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الفريد لمواني الهيئة كحلقة وصل بين قارات العالم، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تحقق النفاذ لأكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًّا.