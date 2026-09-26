دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

لم تمر مشاركة علي محمود لاعب وسط الأهلي مع منتخب مصر أمام أنجولا مروراً عادياً بعدما حمل ظهوره الأول بقميص الفراعنة جانباً آخر يتعلق بعقد انتقاله السابق من إنبي إلى القلعة الحمراء.

وشارك علي محمود للمرة الأولى مع المنتخب المصري خلال مواجهة أنجولا التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بعدما دفع به حسام حسن في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وترتب المشاركة الدولية ترتب عليها التزام مالي جديد لصالح نادي إنبي وفقاً لأحد البنود الموجودة في عقد انتقال اللاعب إلى الأهلي.

علي محمود يظهر للمرة الأولى مع منتخب مصر

وحصل علي محمود على فرصة تسجيل ظهوره الدولي الأول مع منتخب مصر خلال مواجهة أنجولا عندما قرر حسام حسن الدفع به في الدقيقة 88 بدلاً من إمام عاشور.

ورغم أن اللاعب لم يحصل سوى على دقائق معدودة قبل نهاية المباراة فإن دخوله إلى أرض الملعب كان كافياً لتسجيل أول ظهور له بقميص المنتخب الأول.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره بالتصفيات بينما تحولت مشاركة لاعب الأهلي الشاب إلى محطة مهمة في مسيرته الدولية.

لكن ظهور علي محمود لم يكن مهماً من الناحية الرياضية فقط إذ كشفت تقارير إعلامية عن انعكاس مالي مباشر لهذه المشاركة على صفقة انتقاله إلى الأهلي.

مليون جنيه إضافية لإنبي بسبب مشاركة علي محمود

و يتضمن عقد انتقال علي محمود من إنبي إلى الأهلي بنداً ينص على حصول النادي البترولي على مليون جنيه إضافية حال مشاركة اللاعب مع منتخب مصر.

وبموجب هذا البند فإن إنبي لا يحتاج إلى انتظار مشاركة اللاعب أساسياً مع الفراعنة حتى يستحق المقابل المالي إذ تكفي مشاركته داخل أرض الملعب وهو ما تحقق بالفعل أمام أنجولا.

وبالتالي فإن نزول علي محمود في الدقيقة 88 كان كافياً ــ وفقاً لما ذكرته التقارير بشأن العقد ــ لتفعيل البند واستحقاق إنبي مبلغ المليون جنيه.

لماذا استفاد إنبي من دقائق قليلة لعلي محمود؟

تتضمن بعض عقود انتقال اللاعبين بين الأندية بنوداً إضافية مرتبطة بعدد المشاركات أو الإنجازات الفردية والجماعية بحيث يحصل النادي السابق على مبالغ إضافية عند تحقق شروط محددة.

وفي حالة علي محمود تشير التقارير إلى أن أحد هذه الشروط يرتبط بالظهور مع منتخب مصر.

واللافت أن البند بحسب ما تم تداوله لا يشترط مشاركة اللاعب في التشكيل الأساسي أو خوض عدد معين من الدقائق وإنما يتحقق بمجرد مشاركته في المباراة.

وبذلك أصبح دخول علي محمود في الدقائق الأخيرة أمام أنجولا كافياً لتحقيق الشرط التعاقدي.

صفقة الأهلي وإنبي.. 5 سنوات في القلعة الحمراء

وكان الأهلي قد تعاقد مع علي محمود قادماً من إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لمدة خمس سنوات.

وتضمن الاتفاق بين الناديين بحسب تصريحات سابقة لأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي آلية تتضمن بنوداً مرتبطة بمشاركة اللاعب وتحقيقه عدداً من الإنجازات مع الأهلي والمنتخبات.

وتأتي هذه البنود في إطار الصفقات التي يحرص خلالها النادي البائع على الاحتفاظ بحقوق مالية إضافية يمكن تفعيلها مستقبلاً مع تطور اللاعب وتحقيقه شروطاً محددة.

ومع وصول علي محمود إلى المنتخب الأول بدأ أحد هذه البنود في الظهور سريعاً بعد فترة قصيرة من انتقال اللاعب إلى الأهلي.

من إنبي إلى الأهلي ثم منتخب مصر

ويمثل استدعاء علي محمود لمنتخب مصر محطة جديدة في مسيرته بعدما انتقل من إنبي إلى الأهلي وأصبح ضمن حسابات الجهاز الفني للفراعنة.

ورغم أن مشاركته أمام أنجولا اقتصرت على دقائق قليلة فإنها منحت اللاعب أول ظهور دولي له كما أكدت دخوله دائرة اختيارات حسام حسن في الفترة الحالية.

وتأتي هذه المشاركة في توقيت يستعد فيه المنتخب المصري لاستكمال مشواره في التصفيات حيث يلتقي جنوب السودان في الجولة الثانية بحثاً عن تحقيق الفوز الأول بعد التعادل مع أنجولا.

التعادل مع أنجولا يفرض ضغطاً جديداً على الفراعنة

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي مع أنجولا في مباراة لم ينجح خلالها أصحاب الأرض في استغلال الفرص المتاحة وتحقيق الانتصار.

ودفع حسام حسن بعدد من التغييرات خلال اللقاء في محاولة لتنشيط الخط الهجومي كان من بينها مشاركة علي محمود في الدقائق الأخيرة.

لكن النتيجة بقيت دون أهداف ليحصل منتخب مصر على نقطة واحدة في الوقت الذي حقق فيه منتخب مالاوي الفوز على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري إلى التعامل مع الجولة المقبلة بأهمية أكبر عندما يواجه جنوب السودان خارج ملعبه خاصة أن الفراعنة يسعون إلى العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات.