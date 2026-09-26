قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ صدرية يحذر من تأثير تغير الفصول على مرضى الجهاز التنفسي
مصطفى بكري ينعي المستشار أحمد الزند: رحل أسد القضاة.. وذكراه ستبقى خالدة
قبل افتتاحها.. مفاجآت بالجملة تنتظر زوار حديقة الحيوان بالجيزة
دعاء لصلاح الحال .. ردده بيقين وسترى العجب في حياتك
دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟
تايلاند تعلن «حالة الكارثة» في بانكوك بسبب الفيضانات
فيديو متداول يوثق طرد سيدة وأطفالها والاعتداء عليها داخل حديقة في سوهاج
الأعداد في تزايد.. حصيلة جرحى الحرب الأمريكية على إيران ترتفع إلى 861
في لقاء موسع بعمّان.. وزير العمل يستمع لمطالب الجالية المصرية بالأردن
بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك
20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت
أسعار وأوزان الخبز السياحي تحت المراجعة.. مطالب بتعديلات تواكب تكلفة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

علي محمود
علي محمود
محمود أحمد

لم تمر مشاركة علي محمود لاعب وسط الأهلي مع منتخب مصر أمام أنجولا مروراً عادياً بعدما حمل ظهوره الأول بقميص الفراعنة جانباً آخر يتعلق بعقد انتقاله السابق من إنبي إلى القلعة الحمراء.

وشارك علي محمود للمرة الأولى مع المنتخب المصري خلال مواجهة أنجولا التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بعدما دفع به حسام حسن في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وترتب المشاركة الدولية ترتب عليها التزام مالي جديد لصالح نادي إنبي وفقاً لأحد البنود الموجودة في عقد انتقال اللاعب إلى الأهلي.

علي محمود يظهر للمرة الأولى مع منتخب مصر

وحصل علي محمود على فرصة تسجيل ظهوره الدولي الأول مع منتخب مصر خلال مواجهة أنجولا عندما قرر حسام حسن الدفع به في الدقيقة 88 بدلاً من إمام عاشور.

ورغم أن اللاعب لم يحصل سوى على دقائق معدودة قبل نهاية المباراة فإن دخوله إلى أرض الملعب كان كافياً لتسجيل أول ظهور له بقميص المنتخب الأول.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره بالتصفيات بينما تحولت مشاركة لاعب الأهلي الشاب إلى محطة مهمة في مسيرته الدولية.

لكن ظهور علي محمود لم يكن مهماً من الناحية الرياضية فقط إذ كشفت تقارير إعلامية عن انعكاس مالي مباشر لهذه المشاركة على صفقة انتقاله إلى الأهلي.

مليون جنيه إضافية لإنبي بسبب مشاركة علي محمود

و يتضمن عقد انتقال علي محمود من إنبي إلى الأهلي بنداً ينص على حصول النادي البترولي على مليون جنيه إضافية حال مشاركة اللاعب مع منتخب مصر.

وبموجب هذا البند فإن إنبي لا يحتاج إلى انتظار مشاركة اللاعب أساسياً مع الفراعنة حتى يستحق المقابل المالي إذ تكفي مشاركته داخل أرض الملعب وهو ما تحقق بالفعل أمام أنجولا.

وبالتالي فإن نزول علي محمود في الدقيقة 88 كان كافياً ــ وفقاً لما ذكرته التقارير بشأن العقد ــ لتفعيل البند واستحقاق إنبي مبلغ المليون جنيه.

لماذا استفاد إنبي من دقائق قليلة لعلي محمود؟

تتضمن بعض عقود انتقال اللاعبين بين الأندية بنوداً إضافية مرتبطة بعدد المشاركات أو الإنجازات الفردية والجماعية بحيث يحصل النادي السابق على مبالغ إضافية عند تحقق شروط محددة.

وفي حالة علي محمود تشير التقارير إلى أن أحد هذه الشروط يرتبط بالظهور مع منتخب مصر.

واللافت أن البند بحسب ما تم تداوله لا يشترط مشاركة اللاعب في التشكيل الأساسي أو خوض عدد معين من الدقائق وإنما يتحقق بمجرد مشاركته في المباراة.

وبذلك أصبح دخول علي محمود في الدقائق الأخيرة أمام أنجولا كافياً لتحقيق الشرط التعاقدي.

صفقة الأهلي وإنبي.. 5 سنوات في القلعة الحمراء

وكان الأهلي قد تعاقد مع علي محمود قادماً من إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لمدة خمس سنوات.

وتضمن الاتفاق بين الناديين بحسب تصريحات سابقة لأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي آلية تتضمن بنوداً مرتبطة بمشاركة اللاعب وتحقيقه عدداً من الإنجازات مع الأهلي والمنتخبات.

وتأتي هذه البنود في إطار الصفقات التي يحرص خلالها النادي البائع على الاحتفاظ بحقوق مالية إضافية يمكن تفعيلها مستقبلاً مع تطور اللاعب وتحقيقه شروطاً محددة.

ومع وصول علي محمود إلى المنتخب الأول بدأ أحد هذه البنود في الظهور سريعاً بعد فترة قصيرة من انتقال اللاعب إلى الأهلي.

من إنبي إلى الأهلي ثم منتخب مصر

ويمثل استدعاء علي محمود لمنتخب مصر محطة جديدة في مسيرته بعدما انتقل من إنبي إلى الأهلي وأصبح ضمن حسابات الجهاز الفني للفراعنة.

ورغم أن مشاركته أمام أنجولا اقتصرت على دقائق قليلة فإنها منحت اللاعب أول ظهور دولي له كما أكدت دخوله دائرة اختيارات حسام حسن في الفترة الحالية.

وتأتي هذه المشاركة في توقيت يستعد فيه المنتخب المصري لاستكمال مشواره في التصفيات حيث يلتقي جنوب السودان في الجولة الثانية بحثاً عن تحقيق الفوز الأول بعد التعادل مع أنجولا.

التعادل مع أنجولا يفرض ضغطاً جديداً على الفراعنة

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي مع أنجولا في مباراة لم ينجح خلالها أصحاب الأرض في استغلال الفرص المتاحة وتحقيق الانتصار.

ودفع حسام حسن بعدد من التغييرات خلال اللقاء في محاولة لتنشيط الخط الهجومي كان من بينها مشاركة علي محمود في الدقائق الأخيرة.

لكن النتيجة بقيت دون أهداف ليحصل منتخب مصر على نقطة واحدة في الوقت الذي حقق فيه منتخب مالاوي الفوز على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري إلى التعامل مع الجولة المقبلة بأهمية أكبر عندما يواجه جنوب السودان خارج ملعبه خاصة أن الفراعنة يسعون إلى العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات.

علي محمود الأهلي منتخب مصر أنجولا الفراعنة إنبي القلعة الحمراء المنتخب المصري حسام حسن كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

أبطال حكاية مالم يحكى عن بني مزار

ما لم يحكى عن بني مزار.. جريمة هزت مصر تعود إلى الشاشة بعد سنوات

طرابزون

إحالة رئيس نادي طرابزون التركي إلى لجنة تأديبية

ترشيحاتنا

سورة الفاتحة لاستجابة الدعاء

فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج.. اقرأها كل صباح لـ16 سبب

تخرج المجموعة 162 من دورة أساسيات الكمبيوتر

تخرج المجموعة 162 من دورة أساسيات الكمبيوتر بأكاديمية الأوقاف

3 قوافل دعوية

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف

بالصور

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

البطاطس المسلوقة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة للأكل؟

البطاطس المسلوقة في التلاجة.. كام يوم تفضل آمنة للأكل؟
البطاطس المسلوقة في التلاجة.. كام يوم تفضل آمنة للأكل؟
البطاطس المسلوقة في التلاجة.. كام يوم تفضل آمنة للأكل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد