سعد سمير ينتقد حسام حسن بعد أزمة الشناوي: خسرنا حالة الالتفاف حول المنتخب

انتقد سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، معتبرًا أنها أثرت على الأجواء الإيجابية التي صنعها المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم 2026، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة مع النادي الأهلي بسبب تصريحات المدرب عن محمد الشناوي.

وقال سعد سمير، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «أنا شايف إن في حالة خسرناها كلنا الالتفاف حول المنتخب والروح الجديدة اللي مشوفناهاش من وقت الجيل الذهبي».

وأضاف: «ده كان مهم نبني عليه، علاقتنا بالأندية والجمهور والإعلام واللاعيبة، جينا ضربنا كل ده في المؤتمر».

وأكمل: «كان لازم في المؤتمر نتكلم عن مباراة أنجولا، الناس كلها كانت مستنية الروح والحالة الفنية في أول مباراة بعد كأس العالم».

وكان منتخب مصر قد تعادل مع أنجولا، أمس الجمعة، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.



