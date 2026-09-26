قرصة ودن.. أمير هشام: تعادل أنجولا يكشف أخطاء حسام حسن في المنتخب

الإعلامي أمير هشام على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بشأن محمد الشناوي تسببت في حالة من الجدل قبل المباراة.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية إن حدة التعبير والوصف الذي صدر من حسام حسن لا يليق بحجم وقيمة محمد الشناوي، باعتباره الحارس الأساسي لمنتخب مصر منذ عام 2018 وحتى ما قبل كأس العالم 2026، أي ما يقرب من 8 سنوات.

وأضاف أن تعادل منتخب مصر أمام أنجولا جاء جزء منه نتيجة الأزمات التي صنعها حسام حسن لنفسه، مؤكدًا أنه لم يكن من الحنكة أو الذكاء أن يدخل الجهاز الفني الجماهير في حالة من الجدل خلال مباراة مهمة في مستهل مشوار التصفيات.

وتابع أمير هشام: «مباراة أنجولا قرصة ودن واضحة لحسام حسن، ولازم يعترف بخطئه».

واختتم تصريحاته متمنيًا أن يعتذر حسام حسن بشكل رسمي عن تصريحاته بشأن محمد الشناوي، بعيدًا عن أي أخبار أو تصريحات غير رسمية.