ضبط نصاب يدير صفحة لبيع الصواعق الكهربائية على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، وضبط بحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”، وتبين عدم حيازته لصواعق كهربائية.

وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين ونشر خلالها صور ومقاطع فيديو تحصل عليها من بعض المواقع الإلكترونية لإيهام راغبى شرائها بحيازته لصواعق كهربائية وقبضات حديدية، وطلب مبالغ مالية منهم لجدية الحجز وغلق هاتفه عقب تحويل المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.