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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تجتمع الأربعاء لمناقشة الأعمال الدرامية الجديدة

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة الفنية ماجدة موريس، اجتماعًا الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بصناعة الدراما، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بموسم دراما رمضان القادم، إلى جانب مناقشة وتقييم الأعمال الدرامية المعروضة حاليًا.

ومن المقرر أن يشارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس في جزء من الاجتماع.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها لجنة الدراما للأعمال المقدمة للجمهور، ورصد وتحليل محتواها، وإعداد قراءات وتقييمات بشأنه، بما يسهم في دعم تطوير صناعة الدراما، وتعزيز قدرتها على تقديم أعمال تجمع بين القيمة الفنية والتنوع والإبداع. 

كما يأتي ذلك في ضوء الدور الإشرافي الذي يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وإتاحة المجال للإبداع الفني الذي تتميز به الدراما المصرية على مر تاريخها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من المخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والكاتب الصحفي والناقد أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.

لجنة الدراما الأعمال الدرامية الرمضاني الناقدة الفنية ماجدة موريس الأعلى للإعلام

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