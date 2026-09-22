الأعلى للإعلام يواجه مخالفات الفضائيات.. ومراجعة الدفعة الأولى من الإنتاج المشترك

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مواجهة ظاهرة «بيع الهواء»، حيث انتهى المجلس من مراجعة وتدقيق الدفعة الأولى من عقود برامج «الإنتاج المشترك» المقدمة من القنوات الفضائية، في ضوء متابعة مدى التزام القنوات ومقدمي هذه البرامج ، بالقواعد والأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

ومن المقرر أن يصدر المجلس غدًا الأربعاء عددًا من القرارات الخاصة بموقف مجموعة من البرامج التي جرى الانتهاء من مراجعتها، وذلك في ضوء نتائج الفحص.

وتتضمن أعمال الفحص مراجعة محتوى تلك البرامج ومدى اتساقه مع الضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب تقييم مدى استيفاء مقدميها للمعايير المهنية المؤهلة للظهور الإعلامي؛ إذ إن حصول مقدم البرنامج على ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح بالظهور لا يُعد بذاته كافيًا لمباشرة العمل الإعلامي، وإنما يظل ظهوره وأداؤه المهني على الشاشة خاضعين للتقييم والمتابعة المستمرة من جانب المجلس، وذلك في إطار اضطلاع المجلس بدوره في حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، تتسم بأعلى درجات المهنية، وتلتزم بمعايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

ويواصل المجلس استكمال أعمال المراجعة والتدقيق لباقي برامج الإنتاج المشترك تباعًا، تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة حيالها فور الانتهاء من فحصها، ويؤكد المجلس أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حيال أي مخالفات أو ملاحظات يتم رصدها خلال أعمال الفحص والمراجعة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 والقواعد والأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.