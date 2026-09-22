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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال اجتماعات الأمم المتحدة.. إندونيسيا تدعو لـ إصلاح النظام متعدد الأطراف

الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية مجموعة "ميكتا" في نيويورك
الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية مجموعة "ميكتا" في نيويورك
أ ش أ

دعا وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، إلى تعزيز دور القوى المتوسطة في إصلاح النظام متعدد الأطراف، وذلك خلال الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية مجموعة "ميكتا" في نيويورك، والذي عُقد على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سوجيونو، في بيان تلقته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الثلاثاء:" بفضل القوة الجماعية التي نمتلكها، يمكن لمجموعة ميكتا أن تقدم إسهامًا حقيقيًا في تشكيل مستقبل النظام متعدد الأطراف وتحقيق فوائد أكثر وضوحًا للمواطنين".

وأعرب سوجيونو عن تقديره لأستراليا لقيادتها مجموعة "ميكتا" خلال عام 2026، ونجاحها في الحفاظ على فاعلية المجموعة وإنتاجيتها.. وأكد أن هذه اللحظة ينبغي الاستفادة منها لمواصلة تعزيز إسهام "ميكتا" في الدفع نحو نظام متعدد الأطراف أكثر فاعلية واستجابة للمتغيرات.

وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، شددت إندونيسيا على أن الإصلاح لا يتعلق بالكفاءة وحدها، وإنما يشمل أيضًا تعزيز الشرعية والفاعلية والمساءلة.. وأوضح سوجيونو أن مجموعة "ميكتا" يمكنها الحفاظ على استمرارية مبادرات الإصلاح الجارية والمساعدة في بناء توافق بشأن خارطة طريق واضحة للإصلاح، تعكس رؤية مشتركة بين الدول الأعضاء.

وأكد أن قوة "ميكتا" تكمن في مصداقيتها واتساق مواقفها، مشيرًا إلى أن تنوع وجهات النظر والانتماءات الإقليمية بين دول المجموعة يمثل مصدرًا لهذه المصداقية. وأشار إلى أن المقترح الخاص بإنشاء آلية لتولي دولة من الدول الأعضاء مهمة تنسيق قضايا محددة يمكن أن يعزز اتساق التنسيق داخل المجموعة، بما يسمح بتطوير التعاون بصورة أكثر تنظيمًا وتماسكًا.

وأعرب سوجيونو ، عن تقديره للاستجابة السريعة التي أبدتها مجموعة "ميكتا" من خلال إصدار بيان مشترك عقب الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام الإندونيسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في أبريل 2026.

وقال إن قدرة المجموعة على الاستجابة للتطورات في الوقت الفعلي تعد أمرًا مهمًا للحفاظ على دورها وأهميتها.

وتناول وزراء خارجية دول "ميكتا"، خلال الاجتماع أيضًا عددًا من القضايا محل الاهتمام، من بينها أجندة التنمية والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية مجموعة ميكتا في نيويورك القوة الجماعية

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