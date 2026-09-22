خلاف على ركنة سيارة يتحول لمشاجرة بسلاح ناري في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح نارى بالبحيرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 5/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة دمنهور بين طرف أول: (3 أشخاص)، طرف ثان: (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بنهم حول أولوية ركن السيارات، قاموا على إثرها بتبادل التراشق بالحجارة وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى فـى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته .

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد أحد الأشخاص من الطرف الأول ضبط (البندقية الخرطوش "الظاهرة بمقطع الفيديو")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









