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الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن

الدولار
الدولار

تراجعت أسعار الدولار في مصر الان بعد أن شهد سعر الدولار ارتفاعا في مستهل التعاملات أمام الجنيه المصري.

أسعار الدولار اليوم 

وهبط سعر الدولار في جميع البنوك الآن بمستوط 60 قرشا دفعة واحدة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

 

  سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك نكست 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.  

البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.64 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.64 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  51.63 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع. 

بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 51.58 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.55 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك البركة  51.55 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في بنك فيصل  51.55 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع. 

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