جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن انضمام أي صحفي إلى نقابة الصحفيين يخضع للقانون الصادر عام 1970، موضحًا أن القانون عند صدوره لم يكن يتضمن تنظيمًا للعمل الصحفي عبر المواقع الإلكترونية، ولذلك تناول في مواده الصحف الورقية.

وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين، في تصريحات مع الإعلامي جابر القرموطي، إن انضمام الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين في ظل القانون الحالي يعد مخالفًا لنصوص القانون.

جمال عبد الرحيم

وأوضح جمال عبد الرحيم أن النقابة بحثت هذا الملف أكثر من مرة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، وسبل توفير مظلة قانونية لهم، لحين إجراء تعديل على قانون النقابة.

وأضاف أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تحدث في أكثر من مناسبة عن هذا الملف وضرورة إيجاد إطار قانوني ينظم أوضاع العاملين بالمواقع الإلكترونية.

تعديل القانون شرط للانضمام

وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين أن النقابة يمكنها قبول انضمام الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، وذلك في حال إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة بما يسمح بذلك، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عضويتهم.