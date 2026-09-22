وزير الصناعة: التصنيع الذكي والتحول التكنولوجي ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح الدورة الثامنة من قمة FDC للصناعة الرقمية، التي تُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة المنظمة للقمة، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات وقيادات وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبرى الشركات العالمية والمحلية.

خالد هاشم: توظيف التكنولوجيا أصبح محددًا رئيسيًا للتنافسية وجذب الاستثمار

أكد وزير الصناعة أن انعقاد القمة يأتي في ظل تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية عالميًا، بما يعيد تشكيل نماذج الأعمال والإنتاج والخدمات ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.

وأوضح أن القدرة على توظيف التكنولوجيا ودمجها في منظومات الإنتاج أصبحت أحد المحددات الرئيسية للتنافسية وجذب الاستثمارات، لما توفره من فرص لزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة ورفع كفاءة المؤسسات والشركات.

وأشار هاشم إلى أهمية القمة باعتبارها منصة للحوار وتبادل الخبرات حول ملفات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية، وبحث آليات توظيفها لدعم النمو والاستثمار ورفع كفاءة وجاهزية القطاع الصناعي.

وزارة الصناعة تستهدف التحول نحو التصنيع الذكي

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تضع التحديث التكنولوجي والتحول نحو التصنيع الذكي ضمن ركائز استراتيجيتها للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن تطوير الصناعة المصرية لا يقتصر على إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وإنما يمتد إلى بناء صناعة أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا، وأكثر قدرة على توطين التكنولوجيا والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى استهداف الانتقال تدريجيًا من مجرد استخدام التكنولوجيا في الصناعة إلى المشاركة في تطويرها وتصنيعها وتصديرها.

دعم الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية

ولفت هاشم إلى اهتمام وزارة الصناعة بدعم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، والتوسع في تبني مفاهيم التصنيع الذكي، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع دور مركز تحديث الصناعة وتعظيم الاستفادة من خدماته، بما يدعم التحول الصناعي والتكنولوجي ويساند المصانع في تبني الحلول الحديثة وربطها باحتياجات الصناعة الفعلية.

حوافز للمصانع التي تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأكد وزير الصناعة أن المشاركة الأولى للوزارة في قمة FDC تأتي في إطار توجه الدولة والوزارة لتبني أحدث التكنولوجيات الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الصناعة.

وأشار إلى وجود حوافز كبيرة للمصانع التي تستخدم تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية، داعيًا الشركات المصرية إلى التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير

وقال هاشم إن الوزارة تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي، والبنية التحتية واللوجستية، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للشركات العاملة في مصر الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الدولية.

وأكد حرص الوزارة على استقطاب استثمارات صناعية نوعية ترتبط بنقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية يمثل ركيزة داعمة للتحول نحو التصنيع الذكي.

تكامل بين الصناعة والاتصالات لدعم التحول الرقمي

وأشار وزير الصناعة إلى أهمية التكامل بين جهود وزارتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داعيًا الشركات المشاركة في القمة إلى زيادة استثماراتها الصناعية والتكنولوجية في مصر والتوسع في توظيف الحلول والتطبيقات الرقمية الآمنة، بما يسهم في تطوير الصناعة ورفع كفاءتها.

وشدد على أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحلول التكنولوجية الحديثة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في توسيع القاعدة الصناعية وتنمية سلاسل التوريد المحلية.

الأمن السيبراني عنصر أساسي لاستمرارية الإنتاج

وأوضح هاشم أن تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية داخل المصانع يجعل تأمين الأنظمة والعمليات الرقمية أحد المكونات الأساسية للأمن الصناعي وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة مع التوسع في استخدام أنظمة التشغيل والتحكم الصناعي.

وأكد أن المنافسة الصناعية خلال المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الابتكار، وسرعة تبني التكنولوجيا، وتأمين العمليات الصناعية، وتنمية الكفاءات البشرية.

60 شركة تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وعلى هامش فعاليات القمة، تفقد وزيرا الصناعة والاتصالات المعرض المصاحب لقمة FDC، والذي يضم 60 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ويتيح المعرض للزوار والمتخصصين التعرف على أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات التي تشكل مستقبل الاقتصاد الرقمي، كما يمثل مساحة تفاعلية للتواصل بين الشركات وصناع القرار والخبراء والمستثمرين، واستعراض التطبيقات العملية للتكنولوجيا وبحث فرص التعاون والشراكات في السوقين المصري والإقليمي.

وأكد وزير الصناعة أن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التكنولوجية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتحويل التطورات في الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والأمن السيبراني إلى تطبيقات عملية وشراكات تسهم في تطوير الصناعة المصرية ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها.