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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

زهران ممداني وترامب
زهران ممداني وترامب
أمنية رشاد الجلوي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عمدة نيويورك زهران ممداني في مقر إقامته الرسمي في «غرايسي مانشن»، وذلك خلال زيارة ترامب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقب اللقاء، ظهر ترامب وممداني أمام الصحفيين، بعدما طلب ممداني حضور وسائل الإعلام لتغطية حديثهما. وفي إشارة إلى قرار عدد من شبكات التلفزيون الأمريكية تعليق مشاركتها في تغطية فعاليات ترامب الصحفية احتجاجًا على القيود المفروضة على وسائل إعلام، قال ترامب للصحفيين: «هم لا يقاطعونني أبدًا». 

وجاء اللقاء بعد ساعات من إعلان شبكات تلفزيونية أمريكية كبرى تعليق تغطية فعاليات البيت الأبيض التي يشارك فيها ترامب، على خلفية منع مؤسسات إعلامية من الوصول إلى البيت الأبيض، فيما رفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب القرار.  

ويُعد اللقاء الثالث بين ترامب وممداني، والأول الذي يجري في نيويورك، وتركزت مباحثاتهما على قضايا تخص المدينة وسكانها.

عمدة نيويورك زهران ممداني الرئيس دونالد ترامب غرايسي مانشن البيت الأبيض نيويورك

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