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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوكا وطاهر والشناوي وياسر.. تأكيدات بجاهزية رباعي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن تلقى الحسين عموتة، مدرب الأهلي، تأكيدات من الجهاز الطبي بشأن جاهزية الرباعي طاهر محمد طاهر ومحمد الشناوي وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم، للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الرباعي أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعد انتهاء البرامج العلاجية والتأهيلية الخاصة بهم، على أن يكون قرار دخولهم قائمة المباراة والمشاركة أمام الزمالك في يد الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيحدد موقف الرباعي النهائي وفقًا لمدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب رؤية عموتة واحتياجات الفريق قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك.

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