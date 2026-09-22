الاتحاد الأوروبي يلزم مراكز البيانات بالإفصاح عن كفاءة استهلاك الطاقة والمياه

أصدرت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، قواعد جديدة تلزم مراكز البيانات في أوروبا بالإبلاغ عن مستويات كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه.

ويأتي هذا المقترح في إطار سعي المنطقة لتوسيع بنيتها التحتية لمراكز البيانات مع إدارة استهلاك الموارد بكفاءة، وفقا لمنصة انفستنج الإقتصادية.

واقترحت المفوضية نظام تصنيف لمرافق مراكز البيانات يتيح للجمهور الاطلاع على معلومات الكفاءة. وبموجب هذه الخطة، سيتعين على مشغلي المرافق التي تبلغ سعتها 500 كيلووات أو أكثر الإبلاغ عن كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه باستخدام نظام تصنيف صممه الاتحاد الأوروبي.

كما تلزم القواعد مراكز البيانات بتقديم معلومات حول استهلاكها للمياه في ضوء مستويات الإجهاد المائي المحلية. ويتعين على هذه المرافق الإفصاح عما إذا كانت تقدم خدمات لأنظمة الطاقة المحلية، مثل إعادة استخدام الحرارة المهدرة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لمضاعفة سعة مراكز البيانات ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وتشير تقارير المفوضية الصادرة في يونيو إلى أن مراكز البيانات تستهلك حاليًا حوالي 2.5% من استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن ترتفع سعة مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي من 12 جيجاوات العام الماضي إلى 28 جيجاوات بحلول عام 2030.

ولا تفرض القواعد المقترحة قيودًا على استهلاك الطاقة والمياه، ولا تلزم مراكز البيانات بالإبلاغ عن إجمالي استهلاك الطاقة. وذكرت المفوضية أن نظام التصنيف قد يؤدي إلى وضع معايير دنيا إلزامية لكفاءة استخدام المياه والطاقة في المستقبل.