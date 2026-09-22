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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسيت أن الباب مقفول.. محمد بسام: لا أعرف معايير اختيار حراس مرمى المنتخب

محمد بسام
محمد بسام
رباب الهواري

أعرب محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن استغرابه من عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر خلال الفترات الأخيرة رغم تألقه، متسائلًا عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار حراس مرمى المنتخب.

وقال محمد بسام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بعد مشاركتي مع منتخب مصر في كأس العرب كان عندي طموح التواجد في منتخب مصر، ولكن حينما لم يتم ضمي عرفت أن هناك صعوبة في انضمامي للمنتخب».

وتساءل قائلًا: «لا أعرف ما هي معايير اختيار حراس المرمى في قائمة منتخب مصر؟»، مُعلقًا: «هناك حراس مرمى ولاعبون لا يقدمون أداء ولا يشاركون مع فرقهم، ومع ذلك يتواجدون في قائمة المنتخب».

وأضاف قائلًا: «عدم تواجدي في قائمة منتخب مصر علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي وجعلني في بعض الأوقات أشعر أن الباب مقفول».

وأكد بسام أن المهدي سليمان، حارس الزمالك، يقدم أداءً مميزًا يستحق عليه الانضمام لمنتخب مصر رغم تجاوزه الـ39 عامًا في العمر.

وشدد بسام قائلًا: «سأسعى دائمًا داخل الملعب للتواجد في قائمة منتخب مصر ولم أفقد الأمل».

محمد بسام منتخب مصر اخبار الرياضة اخبار منتخب مصر

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