منتخب مصر لكرة الصالات يهزم الجزائر 6-3 فى الودية الأولى

فاز منتخب مصر لكرة الصالات، تحت قيادة مديره الفني، نادر رشاد، على نظيره الجزائري بنتيجة 6-3، فى المباراة الودية، التى جمعتهما مساء الإثنين، بمدينة تلمسان، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات.

سجل أهداف منتخب مصر كل من: خالد يسري، ومحمد الوتيدي، ومحمد سعيد "هدفين"، ومصطفى إسحاق، وأنس خالد، ليقودوا الفراعنة لتحقيق الفوز فى المواجهة الودية الأولى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر المباراة الودية الثانية أمام الجزائر، يوم الأربعاء، 23 سبتمبر الحالى، على أن تقام المواجهة فى مدينة وهران الجزائرية.

وتأتي المباراتان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بالمغرب، خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل، وتأتى البطولة وفق نظام الاتحاد الأفريقى الجديد، وتُقام كمسابقة قارية مستقلة، ولا ترتبط بالتأهل إلى كأس العالم لكرة الصالات.

ويقود الجهاز الفنى والإداري والطبي لمنتخب مصر لكرة الصالات كل من: نادر رشاد مديرًا فنيًا، والمعتز بالله سامي مدربًا عامًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، ونور الدين علي إداريًا، والدكتور مصطفى محمد طبيبًا للفريق، ووليد حسن أخصائيًا للتأهيل والتدليك، وحسني نصر مسئولًا عن المهمات.