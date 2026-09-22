منظمة الهجرة: نزوح 130 ألف شخص مع تصاعد العنف في اليمن

حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن أعداد النازحين تواصل ارتفاعها مع استمرار فرار العائلات من العنف المتصاعد في اليمن، ودعت المجتمع الدولي إلى دعمهم ودعم المجتمعات المضيفة التي تتقاسم معهم "ما تملكه من موارد شحيحة".

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة أن ما لا يقل عن 129,438 شخصا - أي ما يعادل 21,573 أسرة - قد نزحوا في سبع محافظات يمنية خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط.

وأشار عثمان بلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا قد نزحوا أكثر من مرة بحثا عن الأمان، مضيفا: "الأعداد في تزايد مستمر، ففي 18 أيلول، سجلنا 118,086 نازحا، وبعد ثلاثة أيام فقط، ارتفع هذا الرقم بمقدار 11,352 شخصا".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن محافظة تعز تستضيف حاليا أكبر عدد من النازحين، حيث لجأ إليها 73,494 شخصا، تليها محافظات لحج وعدن والحديدة وأبين وحضرموت ومأرب.

وقال بلبيسي: "هذه عائلات فقدت منازلها ومصادر دخلها، وهي تصل إلى بلدات كانت تعاني أصلا من أوضاع صعبة. تتقاسم المجتمعات المضيفة ما لديها من موارد شحيحة، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. نحن بحاجة إلى الدعم الآن، سواء للنازحين الفارين أو للمجتمعات التي تستضيفهم".

كما أفادت المنظمة بأن 3,106 أشخاص آخرين عبروا البحر الأحمر من اليمن إلى جيبوتي بحلول مساء أمس الأحد، وناشدت توفير مزيد من الدعم في ظل قيامها بتقديم مساعدات عاجلة للعديد منهم.