يقترب موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2026 مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي المطبق حاليا في مختلف أنحاء الجمهورية.

التوقيت الشتوي في مصر 2026

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد تغيير الساعة وطريقة ضبطها مع بدء التوقيت الجديد خاصة مع ارتباط ذلك بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات والأنشطة اليومية.

ويستمر تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام على أن تعود البلاد بعد ذلك إلى العمل بالتوقيت الشتوي.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026

وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023 ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ومع بدء التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة لتعود مصر إلى التوقيت المعتاد قبل تطبيق التوقيت الصيفي.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء يوم الخميس.

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الساعة 12:00 منتصف الليل بالتوقيت الجديد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بالاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار من خلال تقديم الساعة خلال أشهر الصيف كما يستهدف النظام ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء والوقود وفقا للمبررات المرتبطة بتطبيق نظام تغيير التوقيت.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة

جاء اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة في بداية ونهاية التوقيت الصيفي باعتباره يوم عطلة أسبوعية في قطاعات واسعة من الدولة وهو ما يساعد على تقليل تأثير تغيير التوقيت على مواعيد العمل والأنشطة اليومية.

كما يتيح تطبيق التغيير خلال يوم العطلة للمواطنين فرصة للتكيف مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل.

التوقيت الشتوي في مصر 2026

كيفية ضبط الساعة على الهواتف عند بدء التوقيت الشتوي

يمكن لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية الاعتماد على الضبط التلقائي للوقت لتحديث الساعة دون الحاجة إلى تغييرها يدويا وذلك من خلال تفعيل خاصية التاريخ والوقت التلقائي وفقا لإعدادات الشبكة ونظام التشغيل.

ضبط التوقيت على هواتف أندرويد

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار إعدادات إضافية أو Additional Settings بحسب نوع الهاتف.

الدخول إلى خيار الوقت والتاريخ أو Date and Time.

تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.

إعادة تشغيل الهاتف إذا لم يتم تحديث الساعة تلقائيا.

ضبط التوقيت على هواتف iPhone

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار عام.

الضغط على التاريخ والوقت.

تفعيل خيار التعيين تلقائيا.

وبعد تفعيل الإعدادات التلقائية يقوم الهاتف بتحديث الساعة وفقا للتوقيت المعتمد دون الحاجة إلى ضبطها يدويا.