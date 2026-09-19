تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

يبحث المواطنون عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2026، بالتزامن مع اقتراب شهر أكتوبر، وفقا للقواعد المنظمة لتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد فترة من توقف تطبيقه.

التوقيت

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

ينص القانون على بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناء على ذلك، يكون الخميس 29 أكتوبر 2026 آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، على أن يبدأ التوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

موعد تأخير الساعة في مصر 2026

مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

وعند حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، يتم ضبط الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساء، لتبدأ مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوي.

التوقيت

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي؟

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الإضاءة الطبيعية لفترة أطول خلال اليوم.

ومع انتهاء الفترة المحددة قانونا للتوقيت الصيفي، تعود البلاد إلى التوقيت الشتوي، الذي يستمر حتى موعد تطبيق التوقيت الصيفي في العام التالي.

التوقيت

هل تحتاج الأجهزة إلى ضبط الساعة يدويا؟

تقوم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب والأجهزة المتصلة بالإنترنت عادة بتحديث التوقيت تلقائيا، بينما قد تحتاج بعض الأجهزة إلى الضبط اليدوي، ومنها:

ساعات الحائط والساعات اليدوية.

ساعات السيارات.

الأجهزة الإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت.

الساعات والأجهزة التي تعتمد على الضبط اليدوي.

نصائح قبل تطبيق التوقيت الشتوي

ينصح المواطنون قبل بدء التوقيت الجديد بمراجعة:

المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقا.

مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات.

مواعيد الرحلات ووسائل النقل.

الساعات الموجودة في المنزل والسيارة ومكان العمل.

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع تأخير الساعة 60 دقيقة، بما يضمن توافق المواعيد اليومية مع التوقيت الرسمي الجديد.