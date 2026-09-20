أول إنذار لـ محمد صلاح في تركيا .. خلع القميص بعد الهاتريك يُكلّفه بطاقة صفراء

تلقى النجم المصري محمد صلاح أول بطاقة صفراء له في الدوري التركي، خلال مواجهة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، بعد احتفاله بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه صلاح عقب تسجيله هدفه الثالث في الدقيقة 79، بعدما خلع قميصه أثناء الاحتفال بالهاتريك.

ويُعد هذا الإنذار هو الأول لمحمد صلاح منذ انضمامه إلى طرابزون سبور، وجاء في ليلة استثنائية للنجم المصري، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، ليقود فريقه إلى الفوز على جالاتا سراي برباعية نظيفة.

واحتفل “صلاح” بالهاتريك وسط فرحة كبيرة من زملائه وجماهير طرابزون، قبل أن يحصل على الإنذار بسبب خلع القميص، وفقًا لقوانين اللعبة.