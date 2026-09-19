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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد توجه ببحث طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بحضور  مصطفى عبد المنعم مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل الفعّال ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات، وطرح المقترحات والحلول.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين ودعم مسارات التنمية بالمحافظة، من بينها بحث تطوير منظومة التمور ودعم المزارعين والمنتجين في ضوء التحديات القائمة، وكذلك الموافقة على تخفيض رسوم توصيل المرافق للمنطقة الصناعية، ومناقشة التعاون في مجال القطاع الصحي من خلال الدفع بالقوافل الطبية المجانية للمناطق النائية

كما ناقش اللقاء بعض المطالب والمقترحات المقدمة من المواطنين، حيث وجهت المحافظ ببحثها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وتذليل المعوقات، في إطار القوانين والضوابط المنظمة.

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