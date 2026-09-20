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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة لا تُنسى .. «صلاح» يُغادر ملعب باربارا بارك بعد فوز طرابزون على جالطة سراي

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

عاش النجم المصري محمد صلاح ليلة استثنائية مع فريقه طرابزون سبور، بعدما نجح الفريق في تحقيق فوز مهم على جالطة سراي، في واحدة من أبرز مباريات الدوري التركي، وسط أجواء جماهيرية حماسية داخل ملعب باربارا بارك.

وبعد انتهاء المباراة وإعلان فوز طرابزون، حظي محمد صلاح باهتمام كبير من الجماهير، التي حرصت على متابعة لحظة مغادرته أرض الملعب، وسط أجواء احتفالية عكست قيمة الانتصار وأهمية المباراة بالنسبة لجماهير الفريق.

وظهر صلاح وهو يغادر ملعب باربارا بارك عقب نهاية اللقاء، وسط تفاعل لافت من الحاضرين، في مشهد خطف الأنظار، خاصة مع حالة السعادة التي سيطرت على جماهير طرابزون بعد التفوق على أحد أبرز منافسي الفريق في المسابقة.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث كانت الأنظار مسلطة على محمد صلاح منذ بداية اللقاء، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها قائد منتخب مصر داخل الملاعب التركية.

وجاء انتصار طرابزون ليمنح الفريق دفعة قوية، بعدما تمكن من حصد نقاط ثمينة أمام جالطة سراي، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.

وعقب المباراة، تحولت أجواء ملعب باربارا بارك إلى احتفالية كبيرة، حيث احتفلت الجماهير باللاعبين والجهاز الفني، وكان محمد صلاح في مقدمة الأسماء التي حظيت باهتمام الجماهير.

وتبقى لحظة مغادرة صلاح للملعب واحدة من أبرز مشاهد الليلة، بعدما اختلطت فرحة الانتصار بحماس الجماهير، لتُسجل ليلة جديدة في تجربة قائد منتخب مصر بالدوري التركي.

ويمثل الفوز على جالطة سراي محطة مهمة لطرابزون في مشواره هذا الموسم، بينما يواصل محمد صلاح صناعة لحظات خاصة مع فريقه الجديد، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

وهكذا، انتهت ليلة باربارا بارك بمشهد لا يُنسى، بعدما غادر صلاح الملعب وسط أجواء احتفالية عقب انتصار طرابزون على جالطة سراي، في ليلة ستظل حاضرة في ذاكرة جماهير الفريق.


 

محمد صلاح طرابزون اخبار الرياضةً الدورى التركى

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